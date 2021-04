Vợ sắp cưới Brooklyn Beckham hướng dẫn trang điểm

Diễn viên Nicola Peltz - vợ sắp cưới của Brooklyn Beckham - hướng dẫn cách trang điểm tự nhiên hàng ngày.

Nicola Peltz hướng dẫn cách trang điểm tự nhiên Video: Vogue.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014).

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đính hôn hồi tháng 7 năm ngoái sau bảy tháng hẹn hò. Con trai David Beckham có ít nhất năm hình xăm dành riêng cho vợ sắp cưới, trong đó có hình đôi mắt của Peltz và tên người bà quá cố của cô. Anh còn có một chiếc nhẫn khắc tên cô cùng dòng chữ "Tình yêu của đời tôi". Thời gian qua, cả hai tránh dịch cùng gia đình Peltz tại Mỹ trong khi bố mẹ và các em của Brooklyn sống tại Anh.

