Victoria Beckham để con gái Harper trang điểm mắt cho mình khi cô hướng dẫn khán giả làm đẹp.

Trong video Victoria Beckham (Vic) chia sẻ trên trang cá nhân đầu tuần này, Harper tỏ ra thành thạo khi dùng tay tán phấn mắt cho mẹ. Ở dưới video, cô viết: "Harper đang bôi phấn mắt Lid Lustre. Hãy làm sạch toàn thân bằng nước trà hoa hồng rồi chấm mật ong vào nếp nhăn". Trước Harper, con gái của Cardi B và Beyoncé cũng trang điểm cho mẹ.

Con gái trang điểm cho Victoria Beckham Harper bôi phấn mắt cho mẹ. Video: Instagram Victoria Beckham.

Harper là con gái út của Victoria và David Beckham. Từ nhỏ, cô bé được mẹ cho dự nhiều tuần lễ thời trang lớn, tiếp xúc với làm đẹp. Harper và các anh trai đều ủng hộ các dòng thời trang, mỹ phẩm do mẹ sáng lập. Tuần trước, vợ sắp cưới của Brooklyn Beckham - Nicola Peltz - diện áo phông in tên anh do Vic thiết kế để ủng hộ gia đình chồng.

Họa Mi