Chloé Zhao mặt mộc đến Oscar

MỹĐạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao không trang điểm khi đến Oscar 2021 hôm 25/4 (giờ địa phương).

Ở lễ trao giải Oscar lần thứ 93, Chloé Zhao chọn phong cách trang nhã, không màu mè, hướng đến tinh thần tự nhiên. Cô diện đầm màu be nhạt của Hermès nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2021 của hãng mốt Pháp, kết hợp sneakers trắng tạo vẻ năng động. Cô thắt bím tóc hai bên, khuôn mặt không trang điểm. Theo Vogue, rất hiếm ngôi sao để mặt mộc đến Oscar. Phong cách của nữ đạo diễn 39 tuổi cho thấy sự tự tin tuyệt đối.

Đạo diễn Chloé Zhao ở Oscar 2021. Ảnh: AFP.

Chloé Zhao nổi tiếng là người phụ nữ không son phấn, có lối ăn vận và làm đẹp đơn giản, hoang dã. Khi không lên thảm đỏ, cô mặc áo phông, quần jeans, quần yếm, mái tóc dài thường để xõa và rối tự nhiên. Con người Zhao có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Fern trong Nomadland - tác phẩm vừa đoạt giải Oscar cho "Phim hay nhất" do cô đạo diễn. Cô từng nói với CNN cả hai đều không thích lối sống hào nhoáng, cùng thích quần yếm và muốn đi tìm không gian thiên nhiên cho riêng mình.

Chloé Zhao thắng giải "Đạo diễn xuất sắc" Chloé Zhao nhận giải "Đạo diễn xuất sắc" cho "Nomadland" ở Oscar 2021. Video: Rolling Stone.

Chloé Zhao sinh năm 1982 ở Bắc Kinh (Trung Quốc), lớn lên ở Anh và Mỹ, có cha là giám đốc công ty thép và mẹ là nhân viên bệnh viện. Cô kết hợp văn hóa phương Tây và cảm hứng phương Đông khi làm phim. Năm 2015, tác phẩm đầu tay của Zhao - Songs My Brothers Taught Me - ra mắt tại Liên hoan phim độc lập Sundance và được giới phê bình đánh giá cao. Tác phẩm này còn được đề cử "Phim đầu tay hay nhất" tại giải thưởng Independent Spirit Award. Phim thứ hai - The Rider - ra mắt năm 2017 đem về cho cô hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan phim quốc tế. Chiến thắng của Nomadland ở Oscar 2021 giúp cô trở thành người phụ nữ thứ hai trong lịch sử lễ trao giải giành giải "Đạo diễn xuất sắc".

Sao Mai