Brooklyn Beckham du lịch cùng gia đình vợ sắp cưới

MỹBrooklyn Beckham đi nghỉ dưỡng cùng gia đình tỷ phú Nelson Peltz, cha vợ tương lai của anh.

Ngày 26/11, theo People, Brooklyn hiện du lịch tại Palm Beach, Florida cùng gia đình Nicola Peltz. Nguồn tin thân cận với nhà Beckham cho biết: "Nicola Peltz dành phần lớn mùa hè cùng gia đình Brooklyn tại châu Âu. Hai người mới trở lại Mỹ thời gian gần đây. Brooklyn tận hưởng lễ Tạ ơn với họ".

Brooklyn Beckham đính hôn với Nicola Peltz hồi tháng 7. Ảnh: Nicola Peltz Instagram.

Brooklyn và Nicola Peltz dự định làm đám cưới vào năm sau. Tháng trước, Brooklyn và Nicola kỷ niệm một năm hẹn hò. Anh xăm hình đôi mắt vợ sắp cưới lên sau gáy. Hai người quen sau khi Brooklyn chia tay Hana Cross hồi tháng 9/2019. Anh đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ trong sinh nhật hồi tháng 3. Cả hai sau đó chuyển đến sống cùng nhau tại nhà riêng ở Mỹ.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (năm 2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (năm 2014).

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz (trái). Ảnh: Nicola Peltz Instagram.

Brooklyn Beckham, sinh năm 1999, có tình trường gây chú ý khi hẹn hò nhiều người đẹp. Trước đó, anh nhiều năm gắn bó Chloe Grace Moretz, có tình yêu chóng vánh với ca sĩ Madison Beer, người mẫu Playboy Lexi Wood, diễn viên Emma Montagu, người mẫu Pháp Sonia Ben Ammar...