21 năm bị chồng so sánh 'không bằng vợ người ta'

Mỗi khi chồng tôi lấy một ai đó làm chuẩn mực, từ tính cách, sự khéo léo đến thành tích học tập, tôi lại hụt hẫng, thấy mình kém cỏi.

Tôi năm nay 45 tuổi. Nhìn lại quãng đường 21 năm hôn nhân, có nhiều chuyện đã qua, nhiều nỗi đau đã nguôi, nhiều suy nghĩ trưởng thành dần theo thời gian. Nhưng có một điều đến hôm nay tôi vẫn nhớ rõ, bởi nó đã từng khiến tôi tổn thương, tự ti và hoang mang trong những năm đầu lập gia đình: đó là việc bị so sánh.

Ngày ấy, mỗi khi chồng tôi lấy một ai đó (vợ nhà người ta) làm chuẩn mực – từ tính cách, sự khéo léo đến thành tích học tập – tôi thường rơi vào cảm giác hụt hẫng. Tôi không hiểu vì sao người mình chọn gắn bó lại nhìn thấy những điều thua kém trong con người mình nhiều hơn là những điều tốt đẹp?

Sự so sánh ấy không phải lúc nào cũng gay gắt, nhưng nó âm ỉ và đủ để khiến tôi nghi ngờ chính mình. Tôi từng tự hỏi liệu mình có thật sự kém cỏi đến vậy? Liệu mình có xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn hay không? Và càng nghĩ, tôi lại càng thu mình lại, sống dè dặt, sống trong nỗi sợ bị đánh giá.

Nhưng giờ đây, sau hơn hai thập kỷ đi qua nhiều thay đổi, tôi hiểu rằng điều khiến tôi đau ngày ấy không chỉ là lời so sánh của chồng, mà còn là việc chính tôi đã để bản thân bị ảnh hưởng bởi những đối chiếu ấy. Tôi không biết rằng mỗi con người là một hệ giá trị riêng biệt, một hành trình độc đáo mà không ai có thể đặt lên cùng bàn cân với người khác. Tôi không biết rằng việc so sánh bản thân là cách nhanh nhất để tự đánh mất giá trị cá nhân.

Nhiều năm trôi qua, khi trưởng thành hơn, khi học được cách yêu thương chính mình, tôi nhận ra rằng xã hội ngày nay đang ngày càng nghiêng về xu hướng so sánh. Người ta so sánh học sinh với con nhà hàng xóm, so sánh thu nhập với bạn bè, so sánh ngoại hình với người trên mạng, và so sánh hôn nhân của mình với những câu chuyện tô vẽ trên mạng xã hội. Dường như ai cũng mang trong mình áp lực phải giống một ai đó, phải đạt được điều gì đó để cảm thấy đủ, để cảm thấy mình không thua kém. Và vô tình, họ tự làm tổn thương bản thân trước khi bất kỳ ai khác kịp làm điều đó.

Tôi nhận ra rằng tổn thương chỉ dừng lại khi chính mình dừng việc so sánh. Trong hôn nhân, tôi học cách nhìn lại những điểm mạnh của mình, thay vì chỉ chăm chăm vào những thiếu sót. Tôi học cách nhận ra rằng mỗi người phụ nữ đều có vẻ đẹp riêng, tài năng riêng, và những giá trị mà không ai có thể thay thế. Khi tôi học cách tự tin, chồng tôi cũng thay đổi cách nhìn. Anh dần nhận ra rằng người bạn đời không cần phải giống bất kỳ ai, mà chỉ cần là chính bản thân họ – trọn vẹn, chân thật và độc nhất.

Một cái cây không thể tự trách vì không nở hoa lộng lẫy như loài hoa khác, bởi nhiệm vụ của nó là xanh tốt, vững vàng theo cách riêng của nó. Con người cũng vậy: mỗi cá nhân là một phiên bản duy nhất, mỗi hành trình là một câu chuyện riêng, mỗi người đều có một "vương miện độc bản" mà không ai có thể đội thay.

Để sống mà không bị cuốn vào vòng xoáy so sánh, tôi tập trung vào hoàn thiện bản thân theo đúng khả năng của mình. Tôi học cách lắng nghe bản năng, trân trọng những thành công nhỏ, và ghi nhận nỗ lực của mình thay vì tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Tôi cũng học cách trò chuyện thẳng thắn với chồng, để anh hiểu rằng những lời so sánh chỉ khiến hôn nhân thêm khoảng cách. Sự tôn trọng, tử tế và thấu hiểu mới là nền tảng của hạnh phúc lâu dài.

Với những người phụ nữ trẻ hơn, những người đang mệt mỏi vì bị so sánh trong hôn nhân, trong công việc hay trong cuộc sống, tôi chỉ khuyên các bạn hãy vững tâm, vững tin và vững bước. Đừng để ánh mắt của người khác quyết định giá trị của bạn. Đừng để lời nói của bất kỳ ai khiến bạn quên đi rằng bạn xứng đáng được yêu thương theo cách riêng của mình.

Hành trình 21 năm hôn nhân đã dạy tôi rằng sự trưởng thành lớn nhất của một người không đến từ việc họ cố trở nên giống ai, mà đến từ việc họ dám tự hào là chính mình. Khi bạn hiểu rằng mình độc nhất, bạn sẽ không còn so sánh bản thân, không còn tự ti trước thành công của người khác, và cũng không còn cảm thấy áp lực phải chứng minh điều gì. Bạn chỉ cần sống trọn vẹn với khả năng của mình – và như thế đã đủ đẹp rồi.

Ngọc