Võ Hạ Trâm hát cổ vũ người vùng lũ

Ca sĩ Võ Hạ Trâm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của người Việt trước cảnh bão lũ trong ca khúc "Triệu triệu con tim".

Nhạc phẩm do nhạc sĩ DC Tâm viết, lấy cảm hứng từ hình ảnh hàng triệu người hướng về vùng lũ. Bài hát mang thông điệp ca ngợi tình người, sức mạnh đoàn kết dân tộc, khẳng định dù sống ở Bắc, Trung hay Nam, trong hay ngoài nước, trái tim người Việt vẫn hòa làm một.

"Truyền thống ấy đã bao đời. Uống nước nhớ nguồn chảy trong tim ta. Đồng bào tôi vẫn chung tay. Già trẻ lớn bé cùng trao yêu thương. Bắc Trung Nam một nhà", ca khúc có đoạn.

MV "Triệu triệu con tim" của Võ Hạ Trâm Võ Hạ Trâm biểu diễn "Triệu triệu con tim" tại một sự kiện cùng sinh viên TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bài hát phối theo phong cách pop-rock pha cinematic, tạo không khí hào hùng. Kết hợp phần lời mang tinh thần truyền cảm hứng, êkíp muốn khơi gợi hình ảnh "người hùng đời thường", sẵn sàng dang tay giúp đỡ nhau khi hoạn nạn.

Võ Hạ Trâm cho biết khi nghe demo, cô cảm nhận sự đồng điệu nên lập tức lên kế hoạch thu âm, sản xuất, hoàn thiện video trong ba ngày. Khi hát, cô nhớ cảnh người dân ở quê nhà Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) hứng chịu mất mát do thiên tai. Khi từng trận lũ đi qua, ruộng vườn, nhà cửa bị cuốn trôi, đứng trước hoàn cảnh trắng tay nhưng mọi người vẫn quyết tâm đứng lên làm lại.

Hát ca khúc cộng đồng, Võ Hạ Trâm chọn cách thể hiện không phô trương kỹ thuật mà chú trọng cảm xúc, kết nối người nghe.

Võ Hạ Trâm - giọng ca theo đuổi dòng nhạc cách mạng, truyền thống gần 20 năm qua - trong bộ ảnh tại hậu trường đêm nhạc đầu tháng 11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong hơn một tháng, người ở khu vực miền Bắc, Trung hứng chịu các cơn bão gồm Bualoi, Kalmaegi và các trận lũ do nhiều đợt mưa lớn. Nhiều sao Việt chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần, mong người dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm, 35 tuổi, quê TP HCM. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc như Tuổi đời mênh mông 2005, Tiếng hát Chú ve con 2006, Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007, Gương mặt thân quen 2016, Hãy nghe tôi hát 2018. Ca sĩ kết hôn năm 2019, sinh con gái đầu lòng vào tháng 7/2021. Họ đón thêm con trai - bé Milo - hồi tháng 10/2024.

Tân Cao