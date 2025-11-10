Nghệ sĩ hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ

Ca sĩ Hà Anh Tuấn góp 1,8 tỷ đồng, Hòa Minzy 1,5 tỷ đồng, còn Đại Nghĩa tham gia hỗ trợ người vùng bão lũ miền Bắc và Trung.

Trong hơn một tháng, người ở khu vực miền Bắc, Trung hứng chịu cơn bão Bualoi, Kalmaegi và trận lũ do nhiều đợt mưa lớn.

Nhiều nghệ sĩ quyên góp tiền, tham gia hỗ trợ, chia sẻ mất mát với người dân. Sáng 10/11, MC Bùi Đại Nghĩa cho biết cùng một số tình nguyện viên lên đường đến Đà Nẵng, Huế cùng mọi người khắc phục hậu quả đợt lũ lớn vừa qua. Trước đó, anh nhờ người quen ở Đà Nẵng chở hai xe tải gồm nước, lương thực, thuốc trị nước ăn chân ra Huế.

MC Đại Nghĩa tham gia hỗ trợ dân chịu thiệt hại do thiên tai ở miền Trung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hôm 6/11, trong đêm nhạc ở Hà Nội, Hồ Ngọc Hà cho biết góp 500 triệu đồng cho người dân chịu ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi. Trước đó, cô góp 800 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp đỡ những gia đình ở miền Bắc, Trung.

Hà Anh Tuấn góp 500 triệu đồng hỗ trợ người dân tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Đầu tháng 10, anh ủng hộ 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả sau cơn bão Bualoi.

Từ trái sang: Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy là những nghệ sĩ gắn liền với hoạt động thiện nguyện, cộng đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ Hòa Minzy ủng hộ tổng cộng 1,5 tỷ đồng, trong đó có 500 triệu đồng gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, 100 triệu đồng cho mỗi tỉnh thành gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Huế, Đà Nẵng, 300 triệu đồng cho người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bão Bualoi và 300 triệu đồng cho người dân tại tỉnh Nghệ An. Trong hơn một tháng qua, cô cập nhật tình hình thiên tai trên trang cá nhân, chia sẻ những thông tin cần thiết trong tình huống khẩn cấp.

Trước cơn bão Kalmaegi vào đất liền, ca sĩ viết những lời động viên tinh thần mọi người: "Ưu tiên bảo vệ tính mạng trước, còn người còn của".

Nhóm tình nguyện viên thay mặt Đàm Vĩnh Hưng hỗ trợ tiền cho người dân ở Huế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ như Đức Phúc (1,4 tỷ đồng), Mỹ Tâm (1,4 tỷ đồng), Trấn Thành (700 triệu đồng). Ca sĩ Tùng Dương cùng bạn bè ủng hộ một tỷ đồng. MC Anh Tuấn kết hợp dàn sao Anh trai vượt ngàn chông gai tổ chức chương trình Tôi, người Việt Nam, thu được hơn 5,3 tỷ đồng gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đàm Vĩnh Hưng cùng chủ phòng trà Không Tên làm đêm nhạc Tình nghệ sĩ, quyên góp được 700 triệu đồng.

Nói về hoạt động thiện nguyện của mình, ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết: "Tôi xem việc được giúp đỡ bà con là trách nhiệm của bản thân".

Hoàng Dung