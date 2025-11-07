Bão Kalmeagi gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng

Gia Lai nơi tâm bão quét qua thiệt hại nặng nhất khoảng 5.000 tỷ, Đăk Lăk 2.050 tỷ, hơn 17.500 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Chiều 7/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 17h, bão Kalmaegi đã làm 5 người chết (Đăk Lăk ba người, Gia Lai hai người); ba người mất tích ở Quảng Ngãi và 17 người bị thương.

Gió bão đã khiến 244 nhà bị sập, chủ yếu ở Gia Lai với 199 nhà; hơn 17.500 nhà hư hỏng, tốc mái, trong đó Gia Lai gần 12.500 nhà, Đăk Lăk hơn 4.300 nhà. Triều cường, nước biển dâng đã khiến hơn 8.500 nhà ở Gia Lai và Đăk Lăk bị ngập.

Gió bão khiến chợ Sông Cầu ở tỉnh Đăk Lăk (Phú Yên cũ) và nhiều nhà gần đó hư hỏng. Ảnh: Đình Văn

Sóng lớn đã đánh chìm 21 tàu, hư hỏng 44 tàu; hơn 54.300 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, chủ yếu ở Đăk Lăk, 18 ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại. Bão khiến 3.700 ha lúa, hoa màu, gần 4.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng, gần 3.600 con gia cầm chết.

Gió bão cũng làm 449 cột điện gãy đổ, 31 sự cố lưới điện 110kV, hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện, chủ yếu ở Gia Lai với gần 679.000 khách hàng, Đăk Lăk gần 325.000, hiện đã khôi phục được hơn 315.000 khách hàng.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch cũng bị ảnh hưởng. Tại Quảng Ngãi, tắc đường Trường Sơn đông ở hai vị trí do sạt lở, nhiều tuyến đường biển, đường tỉnh cũng bị hư hại.

Ở Gia Lai, đường Hồ Chí Minh sạt lở nhỏ ở nhiều điểm, cầu Đắk Pờ Tó đường Trường Sơn Đông bị cuốn trôi, giao thông tê liệt. Ở Đăk Lăk, đường sắt bắc nam bị ảnh hưởng do nền đường bị cuốn trôi, quốc lộ 19C, đường tỉnh 641 ngập sâu.

Hiện các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại.

Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp Quảng Ngãi 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đăk Lăk 30 tỷ. Ủy ban MTTQ Việt Nam hỗ trợ thêm mỗi tỉnh 10 tỷ.

Kalmaegi hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngày 1/11 tại Philippines, vào Biển Đông sáng 5/11 và mạnh cấp 15, giật cấp 17 sáng 6/11 khi cách Gia Lai 290 km. Tối cùng ngày, bão đổ bộ Đăk Lăk, Gia Lai với sức gió cấp 12-13, giật 15 sau đó suy yếu khi vào sâu đất liền.

Gia Chính