36 người chết, thiệt hại hơn 11.400 tỷ đồng do bão Bualoi

Bão Bualoi đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, chủ yếu do giông lốc, sạt lở, lũ, thiệt hại kinh tế nặng nhất là Hà Tĩnh với 6.000 tỷ đồng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết tổng hợp đến sáng nay, ngoài số người chết và mất tích, bão làm 147 người bị thương. 160 nhà đổ sập, gần 155.000 nhà hư hỏng. Hơn 51.000 ha nông nghiệp, 13.400 ha thủy sản, 1.600 gia súc, 405.000 gia cầm bị ngập, chết.

Người dân Hà Tĩnh dọn dẹp sau bão lũ. Ảnh: Đức Hùng

Hơn 1.400 điểm trường bị ảnh hưởng. Các cung đường ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ bị sạt lở, ngập lụt ở hơn 6.800 điểm, gây ách tắc giao thông. Hơn 8.200 cột điện, 65.000 cây xanh gãy đổ khiến 2,7 triệu khách hàng mất điện.

Tổng thiệt hại kinh tế hơn 11.400 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh nặng nhất 6.000 tỷ, Lào Cai 2.750 tỷ, Nghệ An 1.600 tỷ đồng.

Lũ các sông đang xuống

Từ hôm qua, miền Bắc mưa giảm đáng kể, chỉ còn một số điểm mưa 30-70 mm ở Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Thái Nguyên. Lũ thượng nguồn các sông như Thao, Lô đang xuống. Mực nước sông Thao tại trạm Yên Bái đã xuống dưới báo động một, so với đỉnh lũ ngày 30/9 đã giảm hơn 4 m.

Tại Tuyên Quang, lũ sông Lô tại các trạm Tuyên Quang, Hà Giang trên báo động ba 0,2-0,8 m. Riêng Gâm chịu tác động trực tiếp của việc xả lũ thủy điện Tuyên Quang và lũ thượng nguồn từ phía Trung Quốc nên mực nước tại trạm Chiêm Hóa trên báo động ba 3,3 m.

Tại Bắc Ninh, lũ sông Thương tại Cầu Sơn dưới báo động ba 0,4 m, tại Đáp Cầu và Phúc Lộc Phương trên báo động ba, so với hôm qua đã giảm khoảng 0,2-0,5 m. Do lũ từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sáng nay đã lên 9,52 m, vượt báo động một.

Tại Nghệ An, lũ trên sông Cả tại Mường Xén, Con Cuông quanh báo động hai, sông Lam tại Yên Thượng trên báo động ba 0,56 m. Sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu, Chu Lễ tại Hà Tĩnh đều ở quanh báo động một, hai.

Khu dân cư ở xã Tế Nông, Thanh Hóa chìm trong nước lũ ngày 30/9. Ảnh: Lê Hoàng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông Lô, Cầu và Thương sẽ xuống dưới báo động ba; sông Thái Bình sẽ dưới báo động hai. Nước sông dâng cao, đặc biệt ở báo động hai, ba (cao nhất báo động ba) sẽ gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, gây áp lực cho hệ thống đê điều, bờ kè, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản.

Do mưa giảm, sáng nay Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thu hẹp cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, còn 11 xã, phường của Tuyên Quang, giảm 35 đơn vị so với sáng qua. Bắc Trung Bộ còn 7 xã tại Nghệ An và 4 xã ở Hà Tĩnh.

Từ hôm qua đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các thủy điện đóng dần cửa xả. Thủy điện Tuyên Quang hiện còn 6/8 cửa mở; Hòa Bình đóng hết; Thác Bà còn hai cửa xả mặt. Trung Sơn, Bản Vẽ mỗi nơi còn 4 cửa xả mặt.

Gia Chính