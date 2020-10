Vợ con cổ vũ Lam Trường trong đêm nhạc

Lam Trường cover bản hit "How deep is your love" (nhóm Bee Gees) cùng các thành viên ban nhạc The Friends. Anh nói, với anh nhóm The Friends không còn là đồng nghiệp mà đã thành tình anh em. Thời mới vào nghề, mỗi tối, anh đi hát ở tám tụ điểm, mỗi show hát bốn bài nhưng đêm nào cũng phải hội họp cùng The Friends để ăn uống, tập nhạc. Họ còn chung tình yêu với bóng đá. Sau mỗi trận bóng, điểm tập kết cuối cùng luôn là phòng thu.