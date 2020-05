Đàm Vĩnh Hưng hát các bản hit một thời

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng tranh với nhiều đồng nghiệp để được hát bài "Tình yêu không có lỗi" của Minh Nhiên.

Là khách mời ở tập một series livestream Phòng trà online, tối 22/5, anh và Minh Nhiên - tác giả bài Xin lỗi tình yêu, bản hit của anh đầu thập niên 2000 - nhớ lại cơ duyên hợp tác. Khi đó, Đàm Vĩnh Hưng là người đầu tiên thu âm ca khúc. Nhạc phẩm trở thành hiện tượng. Minh Nhiên từng chứng kiến hàng nghìn người hát theo Đàm Vĩnh Hưng trong các đêm nhạc.

'Tình yêu không có lỗi' - Đàm Vĩnh Hưng 'Tình yêu không có lỗi' (Minh Nhiên sáng tác) - Đàm Vĩnh Hưng. Video: Top Live. Theo đà thành công, nhạc sĩ sáng tác Xin lỗi tình yêu 2. Đàm Vĩnh Hưng kể anh suýt mất bài hát vì phải tranh giành với nhiều ca sĩ bấy giờ. Anh đề nghị nhạc sĩ cho phép sửa tên bài thành Tình yêu không có lỗi. Anh nói: "Ca khúc đó là cả thời thanh xuân của tôi. Hơn 15 năm qua, tôi luôn hát bài này trong các đêm nhạc của mình, 'nổi da gà' khi khán giả vẫn nhớ và hát theo". Anh cũng song ca Cô đơn mình anh với nhạc sĩ Tuấn Thăng - tác giả ca khúc.

Đàm Vĩnh Hưng còn ôn lại kỷ niệm với các nhạc sĩ tham gia chương trình. Với Tình thơ (Hoài An), anh cho biết khi vừa ra mắt, ca khúc nhanh chóng được cộng đồng học sinh, sinh viên đón nhận. Khi đó, anh và ca sĩ Minh Thuận thay phiên hát. Có lần, biểu diễn ở hai tụ điểm gần nhau, Đàm Vĩnh Hưng năn nỉ đàn anh nhường mình hát Tình thơ vì quá yêu thích ca khúc. Năm 2002, anh thực hiện video cho ca khúc và đăng ký tham gia VTV - Bài hát tôi yêu, cuộc thi bình chọn MV đầu tiên của làng nhạc Việt.

Ca sĩ xúc động khi nhớ về thời tuổi trẻ cùng các đồng nghiệp. Anh nói: "Tôi biết ơn nhiều nhạc sĩ. Họ không hoạt ngôn nhưng vẫn dẫn dắt một chương trình về thời vàng son của nhạc Việt, để tôi có cơ hội tham gia".

Quốc An hát 'Cây đàn sinh viên' Nhạc sĩ Quốc An hát "Cây đàn sinh viên". Video: Top Live. Ở phần đầu đêm nhạc, 5 nhạc sĩ Tuấn Thăng, Minh Nhiên, Quốc An, Hoài An, Võ Hoài Phúc biểu diễn bài hit của họ, như Cây đàn sinh viên, Tình thơ, Hoang mang, Bao giờ người trở lại... Nhạc sĩ Tuấn Thăng cho biết ý tưởng series được khởi xướng từ đầu tháng 3. Khi anh trao đổi với bốn bạn thân, họ đồng ý vì đã lâu không diễn. Series còn là dịp anh tái ngộ khán giả sau 10 năm bỏ nghề, chuyển sang kinh doanh.

Mô hình "đêm nhạc trực tuyến" được giới ca sĩ hưởng ứng gần đây. Cuối tháng 3, Mỹ Linh tham gia Music Home - series âm nhạc trực tuyến do nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn chỉ đạo nghệ thuật. Tuấn Hưng và Khắc Việt tổ chức show Live in Sweet Home - diễn tối thứ bảy hàng tuần. Đình Bảo làm series The Story với nhiều tiết mục quay tại Đà Lạt, đăng định kỳ lên kênh Youtube của anh. Đức Tuấn làm minishow diễn ra vào tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần theo các chủ đề.

