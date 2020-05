5 nhạc sĩ tái hiện loạt hit một thời

Chuỗi dự án mang tên Phòng trà online, số đầu mang tên Đêm nhạc sĩ, livestream tối 22/5. Đêm nhạc gồm các ca khúc nổi tiếng của 5 nhạc sĩ, như Cây đàn sinh viên (Quốc An), Tình thơ (Hoài An), Hoang mang (Võ Hoài Phúc), Tình yêu không có lỗi (Minh Nhiên), Cô đơn mình anh (Tuấn Thăng)...

Ngoài các tiết mục tự đàn, hát của nhạc sĩ, chương trình có ba ca sĩ khách mời gồm Đàm Vĩnh Hưng, Maya, Đỗ Quyên. Họ giao lưu, ôn lại ký ức một thời về nhạc Việt cuối thập niên 1990 đầu 2000. Nhạc sĩ Tuấn Thăng cho biết series còn là dịp anh tái ngộ khán giả sau 10 năm bỏ nghề, chuyển sang kinh doanh. Anh nói: "Tôi ngừng chơi trống nhiều năm. Gặp lại các anh em, niềm đam mê đàn hát trỗi dậy, chúng tôi quyết định tái ngộ khán giả".

Vân Trình - đạo diễn chương trình - cho biết ý tưởng series được khởi xướng từ đầu tháng 3. Anh nói: "Dù giãn cách xã hội đã kết thúc, chúng tôi tin nếu tổ chức một chương trình âm nhạc online chất lượng, vẫn thu hút sự quan tâm từ khán giả". Khi anh trao đổi với Tuấn Thăng - cựu trưởng nhóm Saigon Boys, nhạc sĩ tán đồng và mời thêm bốn bạn thân.

5 nhạc sĩ hát "Ngộ" 5 nhạc sĩ hát "Ngộ" - ca khúc Quốc An sáng tác về niềm hy vọng sau đại dịch. Ảnh: Youtube.

Nhiều ca sĩ hưởng ứng hình thức "đêm nhạc trực tuyến" khi còn giãn cách xã hội. Cuối tháng 3, Mỹ Linh tham gia Music Home - series âm nhạc trực tuyến do nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn chỉ đạo nghệ thuật. Tuấn Hưng và Khắc Việt tổ chức show Live in Sweet Home - diễn tối thứ bảy hàng tuần. Đình Bảo làm series The Story với nhiều tiết mục quay tại Đà Lạt, đăng định kỳ lên kênh Youtube của anh. Đức Tuấn làm minishow diễn ra vào tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần theo các chủ đề.

Tam Kỳ