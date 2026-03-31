Vợ chồng sao 'Mặt trăng ôm mặt trời' nghỉ dưỡng Hà Nội

Nam Bora - sao Hàn đóng "Mặt trăng ôm mặt trời" - cùng chồng doanh nhân thăm Lăng Bác, thưởng thức phở, cà phê trong lần đầu đến Việt Nam.

Trên trang cá nhân ngày 31/3, Nam Bora đăng loạt ảnh dạo chơi phố phường Hà Nội ở tháng thứ bảy thai kỳ kèm chú thích: "Tôi vẫn chăm chỉ làm việc, tập luyện như mọi khi. Nhân có lịch trình ngắn, vợ chồng tôi tranh thủ du lịch luôn. Lần đầu đến Việt Nam, chúng tôi ăn phở thỏa thích, ghé cà phê, chuyến đi rất trọn vẹn".

Diễn viên Hàn và chồng chụp ảnh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đường tàu. Theo Osen, Nam Bora che mặt bạn đời vì không muốn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh. Cặp sao quen biết khi làm tình nguyện ở nhà thờ, hẹn hò hơn hai năm và kết hôn giữa năm 2025.

Vợ chồng Nam Bora diện giản dị dạo chơi Hà Nội. Ảnh: Instagram Nambora

Trước Nam Bora, nhiều sao Hàn từng xem Việt Nam là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Hồi tháng 2, diễn viên Chae Soo Bin - thắng bình chọn "Mỹ nhân Hàn đẹp nhất 2025" của KingChoice - đến Hội An nghỉ dưỡng, chụp ảnh. Tài tử Jung Il Woo - nam chính Gia đình là số một - từng phượt Sapa bằng xe máy, leo đỉnh Fansipan, dạo chơi phố cổ Hà Nội, ăn phở, uống cà phê sữa, thưởng thức bia hơi cùng các món bình dân ở quán vỉa hè. Ngoài ra, anh còn thăm Hội An, Đà Nẵng, đội nón lá và học nói tiếng Việt.

Năm 2023, 62 nghệ sĩ, nhân viên công ty BH chọn Hội An là điểm vui chơi kết hợp hội thảo, bàn chiến lược hoạt động. Khi ấy, Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Park Hae Soo, Han Ji Min, Lee Jin Wook, Lee Ji Ah liên tục đăng ảnh cảnh sắc, ẩm thực, góp phần quảng bá du lịch Việt.

Tương tự, các sao Hoa ngữ, Thái Lan cũng chọn Việt Nam để nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng. Đạo diễn Trung Quốc Trương Kỷ Trung, 75 tuổi, cùng vợ và các con du lịch Đà Nẵng, TP HCM dịp Tết Nguyên đán 2026. Tài tử Triệu Văn Trác từng đưa vợ con du xuân Phú Quốc. Tháng 8 năm ngoái, Kao Supassara - sao phim ăn khách Tuổi nổi loạn Thái Lan - nghỉ hè cùng người thân ở biển Khánh Hòa. Tháng 4/2025, minh tinh Taew Natapohn - đóng Nữ thần rắn - cùng mẹ dạo chơi danh thắng Hà Nội như Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn.

Nam Bora khoe thưởng thức các loại phở, gỏi cuốn, bánh xèo, uống nước dừa. Ảnh: Instagram Nambora

Nam Bora là một trong những trường hợp đặc biệt nhất showbiz Hàn, được khán giả đồng cảm khi trải qua nhiều vất vả. Cô trưởng thành trong gia đình có đến 13 người con (tám gái, năm trai). Là chị cả, diễn viên dành phần lớn thời gian thơ ấu để chăm các em, bỏ qua sở thích cá nhân. Khi vào showbiz, cô nhận tất cả phim lẫn quảng cáo để kiếm tiền đóng học phí cho em, mua thêm đồ ăn, đồ chơi và phụ bố mẹ trang trải kinh tế.

Trên Radio Star của đài KBS, Bora nói từng khổ sở, cảm thấy bản thân đã hy sinh quá nhiều, thậm chí mất đi tất cả vì gia đình. Khi ấy, khán giả chỉ trích bố mẹ Bora ích kỷ khi liên tục sinh con, để con gái lớn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Sau này khi suy nghĩ chín chắn hơn, Bora nói lòng nhẹ nhõm, thấy biết ơn vì đủ tài chính lo cho các em.

Nam Bora sinh năm 1989 ở Seoul, Hàn Quốc. Nhờ gương mặt xinh xắn, cô được mời đóng MV từ năm 2003, hai năm sau lấn sân diễn xuất. Suốt 23 năm hoạt động, cô ghi dấu với các phim Mặt trăng ôm mặt trời, Sunny, Cá mập, Điều ước cuối cùng, Mẹ ơi đừng khóc, Croissant, Trái tim lấp lánh hay Live your own life.

Diễn xuất của Nam Bora trong "Mặt trăng ôm mặt trời". Video: MBC

