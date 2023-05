Dàn sao Hàn ngắm cảnh sắc Hội An

Ca sĩ, diễn viên Jung Chae Yeon - cựu thành viên nhóm DIA. "Thật vui khi được ở bên nhau, tôi rất hạnh phúc", cô viết trên trang cá nhân. Ảnh. Instagram J_chaeyeoni

Jung Chae Yeon sinh năm 1997, được gọi là "tiểu Suzy" nhờ nhan sắc trong trẻo như đàn chị. Cô từng đóng phim The golden spoon, Into the world again, My first love.