Mỹ nhân Hàn khoe sắc ở Hội An

Một số khán giả nhận xét khung cảnh hàng quán trông thân thuộc, gần gũi và phong cách Chae Soo Bin vừa sang trọng, vừa đơn giản.

Chae Soo Bin, 32, tốt nghiệp Khoa Điện ảnh và Nghệ thuật - Đại học Konkuk, vào làng giải trí năm 2014. Cô từng đóng các phim Mây họa ánh trăng, Tôi không phải robot, Giai thoại về Hong Gil Dong, Thiên hạ đệ nhất shipper, Nơi vì sao rơi, Vây hãm trên không, When the Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông).