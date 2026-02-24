Mỹ nhân Hàn khoe sắc ở Hội An

Ngày 24/2, tạp chí Dazed ấn bản Hàn số tháng 3 tung loạt ảnh Chae Soo Bin tạo dáng trên đường phố Hội An, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích lẫn bình luận.
"Dù gió thổi và mưa rơi, cô ấy nói mình không thể hạnh phúc hơn thế. Với Chae Soo Bin, chỉ cần được ở bên những người tốt cũng đủ khiến khoảnh khắc này trở nên trọn vẹn", tạp chí viết lời dẫn giới thiệu bộ ảnh.
Trên một góc phố cổ, người đẹp diện trang phục nữ tính, phối sandals mảnh và túi da của một thương hiệu Pháp. Nhiều fan Việt khen diễn viên cuốn hút.
Lần đầu Soo Bin đến Hội An. Êkíp Dazed đánh giá diễn viên chuyên nghiệp, nhanh nhạy, sáng tạo nhiều kiểu dáng trông tự nhiên, tôn sắc vóc.
Một số khán giả nhận xét khung cảnh hàng quán trông thân thuộc, gần gũi và phong cách Chae Soo Bin vừa sang trọng, vừa đơn giản.
Chae Soo Bin, 32, tốt nghiệp Khoa Điện ảnh và Nghệ thuật - Đại học Konkuk, vào làng giải trí năm 2014. Cô từng đóng các phim Mây họa ánh trăng, Tôi không phải robot, Giai thoại về Hong Gil Dong, Thiên hạ đệ nhất shipper, Nơi vì sao rơi, Vây hãm trên không, When the Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông).
Trailer Khi điện thoại đổ chuông có Soo Bin đóng chính. Video: Netflix
Trong loạt ảnh bối cảnh biển, cô kết hợp mốt dép xỏ ngón với đầm xếp tầng cầu kỳ.
Năm ngoái, chuyên trang KingChoice công bố danh sách 10 mỹ nhân Hàn đẹp nhất 2025, Chae Soo Bin đứng đầu với gần 154.000 bình chọn từ khán giả. Các vị trí tiếp theo thuộc về Park Bo Young, Song Hye Kyo, Kim Ji Won, Bae Suzy, Son Ye Jin...
Hoạt động 12 năm, Soo Bin chưa từng công khai hẹn hò ai. Cô từng bị đồn yêu Yoo Yeon Seok - bạn diễn của cô trong Khi điện thoại đổ chuông, tuy nhiên cả hai phủ nhận, nói họ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.
Trước đó vào đầu tháng 2, Chae Soo Bin gây bất ngờ khi đăng ảnh tại một resort ở Hội An, nhận gần 220.000 lượt thích. Hàng nghìn fan Việt lẫn Hàn nhận xét diễn viên trông trẻ trung ở tuổi 32. Theo Nate, khi ấy người đẹp không tiết lộ lịch trình, khán giả không rõ cô đến Việt Nam nghỉ dưỡng hay công việc.
Sau buổi chụp tạp chí, Soo Bin và êkíp tham quan nhiều điểm nổi tiếng ở Hội An như chùa Bà Mụ, chùa Cầu, sông Hoài.
Như Anh
Ảnh: Instagram Soobinms, Dazed Korea