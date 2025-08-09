Sao 'Tuổi nổi loạn' Thái Lan nghỉ dưỡng Khánh Hòa

Kao Supassara 30 tuổi, sinh trưởng tại Bangkok, nổi tiếng từ thời đi học nhờ vẻ đẹp sắc sảo, thông minh. 17 tuổi cô có vai diễn đầu tay. Năm 2013, cô vụt sáng thành sao vói phim Tuổi nổi loạn, trong vai nữ sinh lẳng lơ, có đời sống tình dục phóng khoáng. Các phim ăn khách khác của Kao gồm Về đây bên em, Tình yêu hoang dại, Tình yêu đối lập 5, Cô dâu gián điệp của tôi, Miễn trời cao còn ánh dương, Tình yêu vô diện và mới nhất là Thỏ ngọc nơi cung trăng.