Sao 'Tuổi nổi loạn' Thái Lan nghỉ dưỡng Khánh Hòa

Hôm 8/8, trên trang cá nhân có hơn 10,3 triệu người theo dõi, diễn viên Supassara Thanachart (nghệ danh Kao) gây bất ngờ khi đăng bộ ảnh mới kèm chú thích bằng tiếng Việt: "Xin chào buổi sáng". Người đẹp cùng người thân đang nghỉ dưỡng ở một resort tại vịnh Vĩnh Hy, Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ).
Hôm 8/8, trên trang cá nhân có hơn 10,3 triệu người theo dõi, diễn viên Supassara Thanachart (nghệ danh Kao) gây bất ngờ khi đăng bộ ảnh mới kèm chú thích bằng tiếng Việt: "Xin chào buổi sáng". Người đẹp cùng người thân đang nghỉ dưỡng ở một resort tại vịnh Vĩnh Hy, Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ).
Chuyến khám phá Việt Nam là phần thưởng người đẹp dành cho bản thân sau chuỗi ngày tất bật trên phim trường Thỏ ngọc nơi cung trăng, Game Kong Game. Như nhiều chuyến du lịch trước đó, Kao Supassara luôn mang theo sách.
Chuyến khám phá Việt Nam là phần thưởng người đẹp dành cho bản thân sau chuỗi ngày tất bật trên phim trường Thỏ ngọc nơi cung trăng, Game Kong Game. Như nhiều chuyến du lịch trước đó, Kao Supassara luôn mang theo sách.
Kao Supassara 30 tuổi, sinh trưởng tại Bangkok, nổi tiếng từ thời đi học nhờ vẻ đẹp sắc sảo, thông minh. 17 tuổi cô có vai diễn đầu tay. Năm 2013, cô vụt sáng thành sao vói phim Tuổi nổi loạn, trong vai nữ sinh lẳng lơ, có đời sống tình dục phóng khoáng. Các phim ăn khách khác của Kao gồm Về đây bên em, Tình yêu hoang dại, Tình yêu đối lập 5, Cô dâu gián điệp của tôi, Miễn trời cao còn ánh dương, Tình yêu vô diện và mới nhất là Thỏ ngọc nơi cung trăng.
Kao Supassara 30 tuổi, sinh trưởng tại Bangkok, nổi tiếng từ thời đi học nhờ vẻ đẹp sắc sảo, thông minh. 17 tuổi cô có vai diễn đầu tay. Năm 2013, cô vụt sáng thành sao vói phim Tuổi nổi loạn, trong vai nữ sinh lẳng lơ, có đời sống tình dục phóng khoáng. Các phim ăn khách khác của Kao gồm Về đây bên em, Tình yêu hoang dại, Tình yêu đối lập 5, Cô dâu gián điệp của tôi, Miễn trời cao còn ánh dương, Tình yêu vô diện và mới nhất là Thỏ ngọc nơi cung trăng.
Kao và tài tử Tor Thanapob trong Tuổi nổi loạn. Video: GMM One
Suốt thời gian ở Khánh Hòa, Kao thường đăng ảnh dạo biển, tắm nắng buổi sáng.
Suốt thời gian ở Khánh Hòa, Kao thường đăng ảnh dạo biển, tắm nắng buổi sáng.
Cô tốt nghiệp Đại học Kasetsart - một trong những trường lớn và có truyền thống lâu đời ở Thái Lan.
Cô tốt nghiệp Đại học Kasetsart - một trong những trường lớn và có truyền thống lâu đời ở Thái Lan.
Dưới bài đăng của người đẹp, nhiều khán giả khen khoảnh khắc hoàng hôn ở Khánh Hòa đẹp, bình yên.
Dưới bài đăng của người đẹp, nhiều khán giả khen khoảnh khắc hoàng hôn ở Khánh Hòa đẹp, bình yên.
Khu nghỉ dưỡng Kao lựa chọn thuộc phân khúc đắt đỏ nhất Việt Nam, là điểm đến yêu thích của nhiều doanh nhân, nghệ sĩ hàng đầu trong nước lẫn quốc tế.
Khu nghỉ dưỡng Kao lựa chọn thuộc phân khúc đắt đỏ nhất Việt Nam, là điểm đến yêu thích của nhiều doanh nhân, nghệ sĩ hàng đầu trong nước lẫn quốc tế.
Kao khoe dáng với đầm đan móc. Mỹ nhân Thái Lan cao 1,63 m và nặng 42 kg, dư giả tài chính nhờ thu nhập từ phim ảnh, quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, dự sự kiện, theo Sanook.
Kao khoe dáng với đầm đan móc. Mỹ nhân Thái Lan cao 1,63 m và nặng 42 kg, dư giả tài chính nhờ thu nhập từ phim ảnh, quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, dự sự kiện, theo Sanook.
Tương tự các nghệ sĩ quốc tế khi đến Việt Nam, Kao tranh thủ chụp ảnh với đèn lồng.
Tương tự các nghệ sĩ quốc tế khi đến Việt Nam, Kao tranh thủ chụp ảnh với đèn lồng.
Diễn viên gợi ý fan lẫn du khách từng món ngon, được trình bày đẹp mắt ở Việt Nam. Ngoài diễn xuất, cô nhiều lần nói đam mê du lịch, khám phá văn hóa và ẩm thực thế giới.
Diễn viên gợi ý fan lẫn du khách từng món ngon, được trình bày đẹp mắt ở Việt Nam. Ngoài diễn xuất, cô nhiều lần nói đam mê du lịch, khám phá văn hóa và ẩm thực thế giới.
Người đẹp thưởng thức nước dừa và ẩm thực địa phương.
Người đẹp thưởng thức nước dừa và ẩm thực địa phương.
Thiên Lam
Ảnh: Instagram Supassra_sp