VNVC khai trương hai trung tâm mới

Hai trung tâm tiêm chủng mới được VNVC khai trương tại TP HCM và Hội An, giúp người dân dễ dàng tiếp cận vaccine phòng bệnh.

Sáng 25/3, Hệ thống trung tâm tiêm chủng cho trẻ em và người lớn (VNVC) khai trương cùng lúc các trung tâm thứ 104 và 105 tại Hội An (Quảng Nam) và Hóc Môn (TP HCM).

Chị Hoàng Thu Nguyệt, 35 tuổi, đưa con gái 10 tuổi đến VNVC Hội An để tiêm vaccine từ sớm. Chị cho biết con gái đang học lớp 5, trên lớp có một số bạn phải nghỉ học vì bị cúm nên chị muốn phòng bệnh cho con để đảm bảo việc học tập.

Phụ huynh được điều dưỡng viên VNVC hướng dẫn kiểm tra các thông tin vaccine như nơi sản xuất, số lô sản xuất, hạn sử dụng tại VNVC Hội An. Ảnh: Nguyên An

Tại VNVC Hóc Môn, đưa cả gia đình đến tiêm vaccine phòng cúm và phế cầu, anh Lê Tuấn (42 tuổi) cho biết mọi người được khám và tiêm nhanh, không phải chờ đợi. "Cả nhà cùng đi tiêm nên lại được ưu đãi giá tốt", anh nói.

Theo bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng, VNVC luôn cam kết cung ứng đầy đủ tất cả các loại vaccine phòng bệnh cho trẻ em và người lớn. Hai trung tâm mới có quy mô lớn hơn 500 m2, vaccine có nguồn gốc rõ ràng, nhập khẩu chính hãng từ các hãng uy tín hàng đầu thế giới. Toàn bộ vaccine được bảo quản tại hệ thống dây chuyền lạnh đạt chuẩn quốc tế GSP lưu trữ trong nhiệt độ tiêu chuẩn 2-8 độ C.

Người cao tuổi tiêm vaccine phòng cúm và phế cầu khuẩn tại VNVC Hóc Môn. Ảnh: Mỹ Ngọc

"Với sự ra đời của VNVC Hội An và VNVC Hóc Môn, chúng tôi hy vọng người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại để tiêm chủng vaccine kịp thời phòng bệnh", bà Vũ Thị Thu Hà chia sẻ.

Trong sáng nay, mỗi trung tâm tiêm chủng trên ghi nhận hơn 200 lượt khách hàng đến tiêm vaccine phòng bệnh. Tỷ lệ tiêm chủng cao nhất là các vaccine thế hệ mới phòng cúm mùa; vaccine phòng phế cầu khuẩn và các vaccine quan trọng cho trẻ em như vaccine 5 trong 1, 6 trong 1, vaccine phòng tiêu chảy cấp do Rotavirus; vaccine phòng ngừa các bệnh do HPV gây ra ở cả nam và nữ...

Trong buổi sáng khai trương VNVC Hóc Môn đã ghi nhận hơn 200 lượt tiêm vaccine phòng bệnh. Ảnh: Mỹ Ngọc

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết thời tiết giao mùa, mưa nắng thất thường như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển và lây lan.

Gần đây, TP HCM ghi nhận nhiều trường hợp học sinh mắc cúm A tại các trường tiểu học. Virus gây cúm A dễ lây lan, ở thể nhẹ người bệnh sẽ tự khỏi trong vòng một tuần. Tuy nhiên, trẻ em và người lớn suy giảm miễn dịch mắc cúm có thể gặp một số biến chứng nặng như tổn thương phổi, gan, thậm chí viêm não tăng tỷ lệ tử vong hoặc để lại nhiều di chứng do tổn thương hệ thần kinh trung ương. Khi mắc cúm A, người bệnh tăng nguy cơ bị bội nhiễm virus hoặc vi khuẩn khác như phế cầu, ho gà... khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Ngoài cúm A, thời gian qua lượng trẻ em đến khám và nhập viện do các bệnh hô hấp khác tại các bệnh viện ở Hà Nội và TP HCM đều được ghi nhận gia tăng so với tháng trước. Do đó, bên cạnh các biện pháp đeo khẩu trang, giữ vệ sinh sạch sẽ, người dân nên chủ động tiêm vaccine đầy đủ để tăng cường kháng thể phòng các bệnh như: thủy đậu; viêm phổi và các bệnh viêm màng não, nhiễm trùng huyết do phế cầu khuẩn; ho gà; các bệnh do vi khuẩn Hib; viêm màng não mô cầu; viêm não Nhật Bản... Vaccine cúm cần tiêm nhắc lại hàng năm để đạt miễn dịch cao nhất.

Dương Thương