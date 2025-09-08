VNPT đề xuất phát triển ba sản phẩm công nghệ chiến lược về AI

VNPT đề xuất với Chính phủ tham gia ba dự án AI có tầm ảnh hưởng quốc gia, nhằm tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số.

Tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập chiều 6/9, Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh doanh nghiệp muốn tiếp nối truyền thống tiên phong bằng bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Ba dự án được tập đoàn đề cập gồm triển khai vận hành hệ thống GPU quốc gia, phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và xây dựng nền tảng AI hỗ trợ cán bộ công chức.

VNPT mong muốn tham gia hệ thống GPU quốc gia với vai trò đơn vị chủ lực, theo mô hình nhà nước đầu tư, doanh nghiệp vận hành. Đây là hệ thống cung cấp sức mạnh tính toán dùng để phát triển trí tuệ nhân tạo. Ông Liêm cho biết, mô hình đã được nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, UAE áp dụng nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái AI quốc gia phát triển nhanh và bền vững.

Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập tập đoàn, chiều 6/9. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Song song với hạ tầng tính toán, tập đoàn đề xuất được Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, làm nền tảng cho các ứng dụng AI do người Việt xây dựng. Theo Tổng giám đốc VNPT, việc giải bài toán lớn của Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm cạnh tranh với các big tech trong xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, bằng công nghệ của người Việt, phục vụ người Việt.

Hướng đi thứ ba tập trung vào ứng dụng AI trong quản trị hành chính. Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được giao triển khai nền tảng và ứng dụng AI hỗ trợ công chức xử lý và vận hành hệ thống thủ tục hành chính trên toàn quốc. Mô hình đã được VNPT triển khai thí điểm thành công tại Trung tâm chuyển đổi số TP HCM và nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trong hoạt động của chính quyền hai cấp, kể từ 1/7.

"Đối với hơn hai triệu cán bộ công chức, viên chức, VNPT đề xuất Chính phủ giao triển khai nền tảng bàn làm việc số tích hợp AI tạo sinh để hỗ trợ như một trợ lý toàn diện trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ", ông Liêm nói thêm.

Lãnh đạo tập đoàn cho biết các đề xuất trên sẽ tạo ra "những chuyển biến, thành quả rõ rệt trong 3-5 năm tới". Theo ông, việc triển khai các bài toán này sẽ tạo cơ sở nền tảng để công ty mở rộng ứng dụng AI ra các lĩnh vực khác, phục vụ nhu cầu của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và hướng tới vươn ra quốc tế.

Chia sẻ tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng VNPT chủ động đầu tư, tiên phong làm chủ, ứng dụng công nghệ lõi như AI, dữ liệu lớn, cloud, IoT, 5G/6G, an ninh mạng. Để làm điều đó, tập đoàn cần đầu tư mạnh vào các phòng lab nghiên cứu, hợp tác với viện, trường đại học trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ Make in Viet Nam, có tính cạnh tranh cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tham quan gian trưng bày bộ định tuyến Wi-Fi 7 do VNPT phát triển. Ảnh:Thúy Quỳnh

Đề xuất của VNPT được đưa ra trong bối cảnh AI là một trong 11 nhóm công nghệ thuộc Danh mục chiến lược do Thủ tướng ký ban hành hồi tháng 6, với các nhóm sản phẩm cụ thể như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo, trí tuệ nhân tạo chuyên ngành, trí tuệ nhân tạo phân tích.

Các sản phẩm cũng phù hợp với định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Diễn đàn AI trong kỷ nguyên số tổ chức ngày 28/8 ở Hà Nội, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận AI đang vượt khỏi phạm vi một công nghệ ứng dụng và dần trở thành một loại hạ tầng quốc gia, "giống như điện, viễn thông hay Internet". Quốc gia nào làm chủ AI sẽ có lợi thế vượt trội trong sản xuất, kinh doanh, giáo dục, y tế, quản trị, và cả quốc phòng, an ninh.

Theo ông, có hạ tầng AI toàn cầu nhưng cũng có hạ tầng AI quốc gia. "Các ứng dụng chuyên ngành quan trọng phải chạy trên hạ tầng AI Việt Nam. Các ứng dụng chuyên ngành không chỉ giúp giải quyết các bài toán quốc gia, phát triển đất nước, mà còn giúp hoàn thiện công nghệ", Bộ trưởng nêu định hướng.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh mục 21 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong mảng AI, các bài toán tập trung vào xây dựng trợ lý ảo, phát triển mô hình AI ngôn ngữ tiếng Việt có khả năng hiểu sâu ngữ cảnh trong nhiều lĩnh vực.

Đến tháng 7, Bộ phê duyệt kế hoạch thu hút 100 chuyên gia trong và ngoài nước, nhằm hình thành các mô hình AI "Make in Viet Nam" về ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh và dữ liệu. Các chuyên gia cũng sẽ tham gia xây dựng khung pháp lý, phát triển nhân lực, nghiên cứu các sản phẩm chiến lược như trợ lý ảo, bản sao số cho thành phố hay AI phục vụ nông nghiệp, y tế.

Trọng Đạt

