Tốc độ phát triển AI tiên tiến đang chững lại

Sau gần ba năm bùng nổ với sự ra mắt của ChatGPT và hàng loạt mô hình ngôn ngữ lớn, tốc độ phát triển của AI tiên tiến có dấu hiệu chững lại.

Hè năm nay, Meta hoãn phát hành Llama 4 Behemoth, bản tiếp theo của mô hình AI chủ lực, do chưa thể mang tới các cải tiến đáng kể. Sau khi chi hàng tỷ USD để thu hút nhân tài AI, công ty vừa tuyên bố ngừng tuyển dụng ở mảng này. Alexandr Wang, lãnh đạo AI mới của Meta, giảm nhẹ tính nghiêm trọng của tin tức trên X tuần trước: "Chúng tôi chỉ đang đầu tư ngày càng nhiều vào Phòng thí nghiệm Siêu trí tuệ Meta với tư cách một công ty. Mọi thông tin trái ngược với điều đó đều sai lệch".

GPT-5, mô hình mới của OpenAI, cũng bị trì hoãn phát hành. Khi chính thức ra mắt ngày 7/8, mô hình nhận nhiều phàn nàn từ người dùng. Ngay cả CEO OpenAI Sam Altman, người thường tỏ ra lạc quan về trí tuệ nhân tạo, tuần trước cũng thừa nhận rằng giới đầu tư đang kỳ vọng quá mức với công nghệ này.

Một lỗi phản hồi trên ChatGPT. Ảnh: Bảo Lâm

Theo Guardian, những vấn đề trên cho thấy bong bóng AI có thể sớm vỡ, nhưng là sự điều chỉnh thị trường cần thiết, "một bài kiểm tra thực tế cho những nhà đầu tư không thể nhìn xa hơn môi trường ồn ào của Thung lũng Silicon". Cựu CEO Google Eric Schmidt cũng cảnh báo sự tập trung quá mức vào việc đạt được siêu trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) phần nào sai lầm.

"Không rõ khi nào AGI mới xuất hiện. Chúng tôi lo ngại Thung lũng Silicon say mê với mục tiêu này đến mức xa rời công chúng, tệ hơn là bỏ qua những cơ hội quan trọng để sử dụng công nghệ sẵn có", Schmidt bình luận trên New York Times giữa tháng 8.

Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp đang tìm cách tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quá trình vận hành, sự chững lại không hẳn là vấn đề lớn. AI tạo sinh đã rất hữu ích với nhiều doanh nghiệp, khi hỗ trợ nhiệm vụ như tóm tắt văn bản, giúp nhân viên lập trình hoặc viết email. Các dạng AI khác đơn giản hơn, tồn tại từ trước sự bùng nổ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cũng trở nên ngày càng hữu ích cho nhiệm vụ như xử lý hóa đơn hoặc gợi ý cách quản lý đội xe. Đa số doanh nghiệp chưa khai thác hết tiềm năng của AI hiện tại, chưa nói đến phiên bản tiên tiến hơn.

Dù một số công ty nhanh chóng triển khai AI, số khác rề rà do lãnh đạo lo ngại dữ liệu nhạy cảm rò rỉ khi trò chuyện với chatbot. Họ thận trọng trong các quyết định then chốt ảnh hưởng đến tài chính, nhân viên và khách hàng. Tình trạng "ảo giác" và trả lời sai của AI, kể cả những mô hình tốt nhất, càng nới rộng khoảng cách về lòng tin.

Nghiên cứu công bố tuần trước của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) chỉ ra, phần lớn công ty cảm thấy thoải mái với công cụ AI tạo sinh có sẵn từ OpenAI và Microsoft. Nhưng khi xây dựng phần mềm AI tùy chỉnh để tối ưu hóa hoạt động và mang lại lợi nhuận, tỷ lệ thất bại của các dự án thử nghiệm lên tới 95%. Các giải pháp AI "đo ni đóng giày" thường bị đánh giá không linh hoạt, không phù hợp với quy trình làm việc thực tế.

Logo Nvidia tại triển lãm Computex 2024 ở Đài Loan. Ảnh: Khương Nha

Dù nghe có vẻ nghịch lý, sự tiến bộ của AI chững lại có thể giúp các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư thời gian và tiền bạc để triển khai công nghệ này hơn, khi coi đây như một mục tiêu ít biến động. Michael Chui, chuyên viên cấp cao về AI tại McKinsey & Co, cho rằng quá trình chuyển đổi rất khó khăn, thậm chí cần vài thập kỷ, tương tự phổ cập Internet.

Internet đã thay đổi cách mọi người sống và làm việc, nhưng mất nhiều thời gian hơn so với dự đoán của những người ủng hộ nhiệt tình ban đầu ở thập niên 1990. Ví dụ, theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Pew, cần một thập kỷ để băng thông rộng tại nhà ở Mỹ phát triển từ mức gần như không ai sử dụng vào năm 2000 lên hơn 60% người trưởng thành đăng ký.

AI có nhiều điểm khác biệt, nhưng có thể đi theo quỹ đạo tương tự: bùng nổ mạnh mẽ, sau đó ổn định khi dần len lỏi vào xã hội và doanh nghiệp. Nhiều năm sau, tầm ảnh hưởng thực sự mới trở nên rõ rệt.

Trên thị trường, sự điều chỉnh kỳ vọng về AI góp phần làm biến động giá cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn như Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta. Tuy nhiên, chính sự khó khăn của việc phát triển AI có thể giúp kéo dài "cơn sốt", đặc biệt là với những nhà cung cấp hạ tầng như Nvidia.

Để vượt qua giới hạn hiện tại, các CEO như Sam Altman hay Mark Zuckerberg nhiều khả năng sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Wall Street Journal nhận định, AI sẽ không đứng yên ngay cả khi những nhà cung cấp mô hình tiên tiến nhất gặp trở ngại: Họ sẽ tìm phương pháp mới để cải tiến AI và cuối cùng có thể thành công.

Khi tốc độ cải tiến công nghệ giảm, không loại trừ khả năng những công ty đang hưởng lợi lớn từ làn sóng AI sẽ mất đi lợi thế. Tuy nhiên về lâu dài, phần thưởng có thể thuộc về các doanh nghiệp đang dần tích hợp AI vào quy trình vận hành, miễn là họ đủ kiên nhẫn và đầu tư đúng hướng.

Thu Thảo tổng hợp