Thủ tướng: 'VNPT phải tiên phong làm chủ công nghệ lõi'

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ lõi.

Thông điệp được Thủ tướng nêu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai của VNPT, chiều 6/9 ở Hà Nội. Ông kỳ vọng tập đoàn sẽ chủ động đầu tư, tiên phong làm chủ, ứng dụng công nghệ lõi như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, IoT, 5G/6G, an ninh mạng.

Để làm điều đó, VNPT cần đầu tư mạnh vào các phòng lab nghiên cứu, hợp tác với viện, trường đại học trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ Make in Viet Nam, có tính cạnh tranh cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho VNPT. Ảnh: Thúy Quỳnh

Chia sẻ với cán bộ lãnh đạo, người lao động tại VNPT, Thủ tướng nhắc lại chặng đường phát triển của ngành bưu điện, lực lượng ra đời trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, với kỹ thuật tuy còn thô sơ nhưng đã giữ vững "huyết mạch thông tin", góp phần vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng ghi nhận VNPT đã tiếp nối truyền thống dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của ngành, với kết quả là sự "lột xác" trong thập kỷ qua, khi chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống thành doanh nghiệp công nghệ số.

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận năm thành tựu nổi bật của VNPT, như đóng góp vào thành công của các cuộc kháng chiến; phát triển kinh tế - xã hội, giữ vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, chủ quyền số, và thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tham quan gian trưng bày bộ định tuyến Wi-Fi 7 do VNPT phát triển. Ảnh: Thúy Quỳnh

Trong bối cảnh công nghệ toàn cầu biến đổi nhanh, bên cạnh làm chủ công nghệ lõi, Thủ tướng yêu cầu VNPT giữ vai trò "nòng cốt" chuyển đổi số quốc gia, trong đó có việc triển khai đồng bộ hạ tầng số, đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt từ Trung ương đến địa phương, phát triển nền tảng số dùng chung, phục vụ chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị tập đoàn kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, trở thành bệ phóng cho startup công nghệ, thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo. Bên cạnh đó, tập đoàn phải gắn kết phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần phòng chống chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân.

Một nhiệm vụ khác được Thủ tướng đề cập là phát huy truyền thống ngành bưu điện, xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư công nghệ chất lượng cao, có bản lĩnh, tầm nhìn dài hạn, dám tiên phong đổi mới, hội nhập quốc tế.

Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT, chia sẻ, trải qua chặng đường 80 năm hình thành và phát triển, từ Ban giao thông chuyên môn khởi sinh trong những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám lịch sử đến ngành Bưu chính Viễn thông - ngành thông tin và truyền thông Việt Nam, tập đoàn luôn kế thừa truyền thống lịch sử của ngành, qua đó song hành cùng chiều dài phát triển của đất nước.

Để chuyển mình trở thành doanh nghiệp công nghệ, VNPT đặt mục tiêu mỗi năm đóng góp ít nhất một nền tảng chuyển đổi số có ý nghĩa cấp quốc gia. Với tinh thần đó, Trục liên thông văn bản quốc gia ra đời năm 2019, nền tảng Cổng dịch vụ công quốc gia khai trương năm 2020, tiếp đến là dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2021-2022.

VNPT hiện có khoảng 1.000 kỹ sư công nghệ cốt lõi ở tập đoàn và hơn 2.000 kỹ sư công nghệ chất lượng cao ở chi nhánh các tỉnh, thành phố trên cả nước, giúp hình thành mạng lưới nhân lực công nghệ số rộng khắp, đóng góp quan trọng vào tiến trình "Bình dân học vụ số", xây dựng xã hội số, Chính phủ số, doanh nghiệp số.

Trong những năm tiếp theo, tập đoàn đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho Bộ Công an, góp phần trực tiếp vào công cuộc chuyển đổi số.

Trọng Đạt

Việt Nam làm chủ ba sản phẩm công nghệ chiến lược năm nay

Giải thưởng Make in Viet Nam lần đầu vinh danh sản phẩm công nghệ số chiến lược

Bưu điện Việt Nam: 80 năm viết tiếp câu chuyện kết nối

Bưu chính Việt Nam: Từ bưu tá băng rừng đến hậu cần hiện đại

Khởi công nền tảng hậu cần và trung tâm dữ liệu Bưu điện