Đà Nẵng sẽ có trung tâm dữ liệu AI 200 triệu USD

Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter, do IPTP Networks đầu tư, đặt tại khu công nghệ cao, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng.

IPTP Networks là tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu, có hơn 70 trung tâm dữ liệu ở 66 thành phố thuộc 37 quốc gia, phục vụ trên 5.000 khách hàng doanh nghiệp.

AIDC DeCenter, trung tâm dữ liệu của IPTP Networks tại Đà Nẵng, có quy mô diện tích 10.000 mét vuông, sức chứa 1.000 tủ rack, công suất tối thiểu 10 MW, với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD, trong đó giai đoạn đầu là 20 triệu USD.

Dự án được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư. Trung tâm dữ liệu dự kiến khởi công xây dựng vào quý IV/2025, vận hành chính thức năm 2027.

Đại diện thành phố Đà Nẵng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trung tâm dữ liệu cho IPTP Networks. Ảnh: Thiên Thanh

Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, trung tâm là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của thành phố này. Việc thu hút dự án vào Khu công nghệ cao không chỉ khẳng định vị thế Đà Nẵng là trung tâm công nghệ của miền Trung - Tây Nguyên, mà còn tạo ra nền tảng hạ tầng số quan trọng cho khu vực.

Ngoài tác động về công nghệ, đẩy mạnh dịch vụ điện toán đám mây, AI, IoT, dự án được kỳ vọng tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy dịch vụ phụ trợ và nâng cao vị thế Đà Nẵng trên bản đồ công nghệ. "Đây là động lực chiến lược cho tăng trưởng kinh tế bền vững và hiện đại hóa", ông Cường nhấn mạnh, đồng thời khẳng định cam kết hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư.

Nhà sáng lập kiêm CEO IPTP Networks Vladimir Kangin. Ảnh: Thiên Thanh

Lý giải quyết định xây trung tâm dữ liệu tại miền Trung, bà Lưu Mỹ Kim, Giám đốc IPTP Networks Việt Nam, cho hay Đà Nẵng có lợi thế khi nằm giữa trục kết nối Bắc - Nam, cũng là điểm trung chuyển của nhiều tuyến cáp quang biển quốc tế lớn. "Vị trí trung tâm của Đà Nẵng giúp tín hiệu truyền đi có độ trễ thấp. Bên cạnh đó, tại đây cũng chưa có nhiều trung tâm dữ liệu hyperscale - trên 5.000 máy chủ", bà Kim nói.

Theo ông Vladimir Kangin, nhà sáng lập kiêm CEO IPTP Networks, AI sẽ định hình lại việc tính toán, lưu trữ và xử lý thông tin. Do đó, trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp này sẽ được tối ưu hóa cho các cụm GPU AI.

Dự báo của Mordor Intelligence và GII Research cho thấy thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 524,7 MW năm 2025 lên 950,4 MW vào năm 2030.

Trọng Đạt