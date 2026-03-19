VnExpress Marathon Cần Thơ đổi thời gian tổ chức

VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 sẽ diễn ra ngày 10/5 thay vì giữa tháng 9 như mùa giải ra mắt vào năm ngoái.

Thông tin này được ban tổ chức đưa ra trên fanpage hôm 18/3, kèm với thông báo mở bán vé vào hôm nay, 19/3. Ngoài ra, giải đấu cũng đăng hình ảnh thiết kế mặt trước chợ Cần Thơ, ám chỉ công trình này có thể xuất hiện trên thiết kế huy chương hoặc vật phẩm nhận diện của mùa giải năm nay. Năm ngoái, VnExpress Marathon Cần Thơ gây tiếng vang với thiết kế huy chương hình cây đàn guitar phím lõm.

Nhóm runner tạo dáng đầy năng lượng tại khu vực về đích VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 đánh dấu lần đầu hệ thống giải chạy lớn nhất Việt Nam đến Tây Nam Bộ. Giải đấu lập tức nhận được sự ủng hộ của cộng đồng chạy bộ địa phương với hơn 9.000 người tham gia. Ban tổ chức kỳ vọng việc dời giải sang tháng 5 sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho runner khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham dự.

"Thời điểm tháng 5-6, khu vực phía Nam không có nhiều giải chạy quy mô lớn. Một giải chạy quy mô lớn ở thủ phủ miền Tây là cần thiết để runner duy trì nhịp tập luyện trước khi bước vào chuỗi giải mùa hè ở các thành phố ven biển", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Tháng 5, Cần Thơ chưa bước vào giai đoạn mưa nhiều, thời tiết sẽ mát mẻ nhưng vẫn đủ khô ráo để tổ chức chạy bộ. Đây là giai đoạn mùa trái cây bắt đầu chín rộ. Runner có thể kết hợp thi đấu và thăm các vườn chôm chôm, măng cụt, sầu riêng...

Cung đường VnExpress Marathon Cần Thơ năm ngoái được các chân chạy hàng đầu đánh giá cao. Đường chạy nhìn chung bằng phẳng dù đi qua 14 cây cầu, chất lượng mặt đường tốt, giúp nhiều người đạt thành tích ngoài mong đợi. Cung đường qua các tuyến phố ven sông và những địa danh quen thuộc như Công viên Sông Hậu, bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng.

Sự kiện góp phần kích cầu du lịch, mang lại doanh thu cho thành phố Cần Thơ. Sở Văn hóa Thể thao thành phố cam kết cùng các Sở ban ngành dành nhiều nguồn lực, phối hợp trong việc đảm bảo an ninh đường chạy, qua đó giúp Cần Thơ gây ấn tượng với runner như một điểm đến hiền hòa nhưng năng động.

Hải Long