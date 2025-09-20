Nhà vô địch 21km: 'Cung đường VM Cần Thơ đẹp chỉ sau Huế'

Cần ThơTriệu Tiến Luyện đánh giá VnExpress Marathon Cần Thơ có tiềm năng trở thành cung đường để runner chinh phục thành tích cao.

Sau khi cán đích với thành tích 1 giờ 14 phút 22 giây, Triệu Tiến Luyện dành nhiều lời khen cho VnExpress Marathon (VM) Cần Thơ 2025. Anh nhận định, cung đường Cần Thơ đẹp, chỉ xếp sau Huế trong hệ thống VM. Thời tiết mát mẻ rạng sáng 14/9 cũng là yếu tố quan trọng giúp bản thân anh ít mất sức, thậm chí về đích vẫn còn khỏe để chạy thêm 5 km cùng bạn đồng hành.

Triệu Tiến Luyện cán đích 21km VnExpress Marathon Cần Thơ sau 1 giờ 14 phút 22 giây. Ảnh: VnExpress Marathon

"Đường chạy Cần Thơ bằng phẳng, đẹp và khá giống Huế. Điều kiện tốt như vậy giúp nhiều runner đạt thành tích tốt, một số bạn bè của tôi đã lập PR mới ở giải này", Luyện chia sẻ.

Theo đánh giá của các runner, so với các giải VM ven biển như Nha Trang hay Quy Nhơn, cung đường bán marathon Cần Thơ có độ khó thấp hơn nhờ địa hình bằng phẳng, hầu như không có dốc dài. Đây là lợi thế cho nhóm VĐV ưa tốc độ, bởi nhịp chạy có thể được duy trì ổn định suốt 21km.

Sáng 14/9, Tiến Luyện đã gây ấn tượng với cú nước rút thần tốc trong khoảng 200 met cuối, giúp anh vượt qua Trương Trí Tâm và Lý Nhân Tín. Ba VĐV đã so kè trong phần lớn thời gian, liên tục thay nhau dẫn đầu cự ly 21km nam, tạo ra cuộc đua hấp dẫn ở tốc độ cao.

Một góc cung đường VnExpress Marathon Cần Thơ rạng sáng 14/9. Ảnh: VnExpress Marathon

"Suốt chặng đua, cả ba gần như không rời nhau nửa bước. Tôi luôn lo lắng vì chưa biết sức của họ thế nào, chỉ có thể vừa chạy vừa thăm dò. Có lúc tôi đã bị bỏ lại khá xa", Triệu Tiến Luyện chia sẻ.

Khi cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định, nam runner bứt tốc ở đoạn thẳng cuối cùng. Cú nước rút đã giúp anh vượt lên Trí Tâm và cán đích. Chỉ 10 giây sau, Trí Tâm về nhì, trong khi Lý Nhân Tín về ba.

"Chiến thuật của tôi ban đầu chỉ là bám đuôi. Nhưng khi đối thủ có dấu hiệu chậm lại, tôi buộc phải lên dẫn, rồi lo lắng không đủ lực về sau. Đến những km cuối, quyết định tăng tốc đã mang lại kết quả", Luyện nói. Theo nhà vô địch, khi tạo được khoảng cách với đối thủ ở km cuối, cơ thể anh rơi vào trạng thái hưng phấn. "Lúc đó tôi rất mệt, nhưng khi thấy bảng 'finisher' trước mặt, tôi dồn hết sức còn lại, kéo dài sải chân để tăng tốc".

(Từ phải sang) Trương Trí Tâm, Triệu Tiến Luyện và Lý Nhân Tín ganh đua ở nhóm đầu 21km. Ảnh: VnExpress Marathon

Chiến thắng này càng thêm ý nghĩa khi chỉ hai tuần trước, tại VnExpress Marathon Nha Trang 24/8, Triệu Tiến Luyện phải bỏ cuộc giữa chừng vì mất sức khi leo đèo Lương Sơn. Anh chia sẻ bản thân có phần chủ quan và chưa chuẩn bị kỹ. "Thất bại đó ám ảnh, nhưng cũng khiến tôi quyết tâm trở lại", anh nói.

Để chuẩn bị cho giải đấu tại miền Tây, Luyện đã điều chỉnh giáo án tập luyện dựa trên đặc điểm cung đường. "Tôi chọn những cung đường bằng và tập tốc độ cao ở các bài chạy dài, thay vì tập dốc như ở Nha Trang", anh cho biết. Dù chỉ có hai tuần nghỉ, anh vẫn tranh thủ tập đều, tăng cường các bài tốc độ ngắn để lấy lại cảm giác và duy trì phong độ.

Hải Long