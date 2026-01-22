Vinicius: 'Mỗi sai lầm nhỏ đều bị CĐV Real la ó'

Tây Ban NhaSau trận thắng Monaco 6-1 ở Champions League, Vinicius thừa nhận vừa trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng vẫn muốn gắn bó lâu dài với Real Madrid.

Trên sân Bernabeu hôm 20/1, Vinicius có màn trình diễn thăng hoa nhất từ đầu mùa. Tiền đạo người Brazil lập siêu phẩm độc diễn rồi dứt điểm tung nóc lưới, và kiến tạo hai bàn khác giúp Real thắng 6-1 ở lượt bảy Champions League. Kết quả này đến trong bối cảnh Vinicius chịu nhiều sức ép, thậm chí bị chính CĐV nhà la ó trong những trận gần đây.

"Người hâm mộ luôn đòi hỏi rất cao và tôi phải ở trạng thái tốt nhất mọi lúc", tiền đạo 25 tuổi nói với TNT Brasil sau trận. "Năm 2025 thật khó khăn. Tôi không thể chơi đúng như mong muốn, nhưng điều quan trọng là phải tiếp tục tiến lên. Tôi cũng là con người, cũng buồn vì những lời chỉ trích, nhưng cứ hai hoặc ba ngày, chúng tôi lại có cơ hội để chứng minh bản thân".

Vinicius ôm HLV Alvaro Arbeloa sau khi ghi bàn trong trận Real Madrid thắng Monaco 6-1 ở lượt bảy Champions League ngày 20/1/2026. Ảnh: Europa Press

Real vừa trải qua một tuần sóng gió. Sau khi thua Barca 2-3 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, đội bóng Hoàng gia sa thải HLV Xabi Alonso. Alvaro Arbeloa được bổ nhiệm thay thế, rồi ra mắt bằng trận thua sốc 2-3 trên sân CLB hạng Nhì Albacete ở vòng 1/8 Cup Nhà vua.

Vì thế, Vinicius thừa nhận trận thắng Monaco mang ý nghĩa đặc biệt. "Màn trình diễn này rất quan trọng với tôi, nhất là khi xét đến những gì tôi đã trải qua gần đây: thay đổi HLV, thua chung kết Siêu Cup, rồi bị loại khỏi Cup Nhà vua", anh bày tỏ. "Chơi cho CLB lớn nhất thế giới luôn đi kèm áp lực khổng lồ. Đôi khi chúng tôi không hiểu vì sao bị la ó, nhưng cũng biết tầm vóc của đội bóng và những cầu thủ đang có mặt ở đây".

Khi được hỏi liệu anh có đáp trả những lời chỉ trích bằng màn trình diễn tại Bernabeu hay không, Vinicius nhấn mạnh: "Tôi không muốn đáp trả ai cả. Tôi biết tiềm năng của mình và mình có thể đi xa đến đâu. Dĩ nhiên, tôi buồn và không bao giờ muốn bị la ó trên sân nhà. Ở vài trận gần đây, tôi không cảm thấy thoải mái vì mỗi sai lầm nhỏ đều bị la ó, phản ứng. Người hâm mộ có quyền làm vậy vì họ trả tiền mua vé, dù tôi không thực sự hiểu. Nhưng tôi ở đây để tiếp tục hoàn thiện và chiến đấu cho CLB đã cho tôi rất nhiều".

Tiền đạo người Brazil cũng phủ nhận xảy ra mâu thuẫn khiến Alonso bị sa thải. "Tôi không liên quan gì đến quyết định đó", anh nói. "Tôi không thể làm gì ngoài việc ra sân và cống hiến hết mình. Tôi không phải lúc nào cũng chơi tốt về mặt kỹ thuật, nhưng tôi luôn nỗ lực tối đa cho đội bóng".

Về tương lai, Vinicius khẳng định không quá lo lắng dù các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đang chững lại và có thể chỉ được nối lại sau World Cup 2026. "Tôi muốn ở đây rất lâu", anh nói. "Chúng tôi rất thoải mái về chuyện này. Tôi tin tưởng Chủ tịch Florentino Perez, và ông ấy cũng tin tôi. Hai bên có mối quan hệ rất tốt và sẽ giải quyết mọi thứ vào thời điểm thích hợp. Không có gì phải vội vàng".

Jude Bellingham mừng bàn trong trận thắng Monaco. Ảnh: AP

Vinicius là một trong hai cầu thủ Real bị la ó nhiều nhất thời gian qua, bên cạnh Jude Bellingham. Sau khi ghi bàn ở trận thắng Monaco, tiền vệ người Anh dường như đáp trả bằng màn ăn mừng liên tục đưa tay lên miệng như động tác uống rượu.

Bellingham giải thích cử chỉ này nhằm đáp lại những đồn đoán không chính xác về đời sống cá nhân của anh. "Rất nhiều người nói đủ thứ", anh nói. "Bạn có thể buồn bã, than vãn, hoặc nhờ luật sư can thiệp. Nhưng tôi chọn cách thoải mái hơn, coi đó như một trò đùa gửi tới người hâm mộ và những ai thích nói điều họ muốn".

Cầu thủ 22 tuổi nói thêm về việc bị chính CĐV Real la ó: "Họ làm việc cả tuần, tiết kiệm tiền để đến sân ủng hộ chúng tôi, nên họ có quyền nói điều họ muốn. Tôi không nghĩ điều đó lúc nào cũng giúp ích cho đội bóng hay cá nhân cầu thủ, nhưng đó là ý kiến của họ".

HLV Alvaro Arbeloa thì dành lời khen cho tinh thần và cường độ hoạt động của Bellingham trong trận thắng Monaco, qua đó giúp Real xây chắc vị trí trong top 8 Champions League.

"Hôm nay tôi thấy Bernabeu ủng hộ Vinicius, Mbappe, Bellingham, tất cả", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Họ đã nỗ lực rất lớn. Cách Bellingham di chuyển thật phi thường. Chính tinh thần đó làm tôi rất hài lòng. Đây là điều chúng tôi cần: một tập thể cam kết và chiến đấu. Đó là một đêm tuyệt vời với tất cả mọi người".

Hồng Duy (theo ESPN)