Real thắng 6-1 ở Champions League

Tây Ban NhaReal Madrid đè bẹp Monaco ở lượt bảy vòng bảng Champions League, đồng thời vươn lên xếp thứ hai sau Arsenal.

Sau khi hứng phẫn nộ từ CĐV trong trận thắng Levante 2-0 ở La Liga, Real chơi như lột xác. Trên sân nhà Bernabeu tối 20/1, HLV Alvaro Arbeloa tung ra sân đội hình trẻ nhất của Real - trung bình 24 tuổi 152 ngày - ở Champions League tính từ tháng 12/2018 (24 tuổi 100 ngày, trong trận đấu CSKA Moscow).

Với những nhân tố trẻ như Franco Mastantuono (18 tuổi) hay Arda Guler (20 tuổi), Real phối hợp mạch lạc, ăn ý, tạo ra nhiều cơ hội và liên tục ghi bàn, buộc Monaco phải chịu thất bại như một set quần vợt.

Mastantuono chơi bên cánh phải hàng tiền đạo và sớm đền đáp niềm tin của HLV Arbeloa bằng đường chuyền vào vòng cấm cho Federico Valverde, người đưa bóng tiếp cho Kylian Mbappe đặt lòng mở tỷ số ở phút thứ 5.

Vinicius (phải) mừng bàn trong trận Real thắng Monaco 6-1 ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 20/1. Ảnh: AP

Vinicius cũng khởi đầu tốt, thậm chí trở thành ngôi sao của trận đấu. Bỏ lại sau lưng hình ảnh hay phàn nàn, tiền đạo người Brazil thi đấu nhiệt tình, tích cực hỗ trợ đồng đội và chắt chiu cơ hội. Phút 26 rồi 51, anh lần lượt kiến tạo cho Mbappe đệm bóng nhân đôi cách biệt và Mastantuono sút chéo góc nâng tỷ số lên 3-0. Vinicius cũng góp công vào bàn thứ tư khi tạt bóng ở phút 55 khiến trung vệ Monaco Thilo Kehrer phản lưới. Tiền đạo này khép lại màn trình diễn xuất sắc bằng pha đột phá trung lộ, sút vào góc cao nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 63.

Cú đúp vào lưới Monaco giúp có 11 bàn tại Champions League từ đầu mùa, qua đó, bắt kịp kỷ lục ghi bàn tại vòng bảng sân chơi này trong một mùa giải do Cristiano Ronaldo lập mùa 2015-2016. Mastantuono trở thành cầu thủ trẻ thứ ba ghi bàn cho Real ở Champions League - 18 tuổi 159 ngày, chỉ sau Endrick (18 tuổi 58 ngày) và Raul (18 tuổi 113 ngày).

Monaco kiểm soát bóng 47%, nhưng gần như vỡ vụn trước lối chơi pressing mạnh mẽ của Real. Đại diện Ligue 1 chỉ gỡ được một bàn nhờ công Jordan Teze ở phút 72, khi tận dụng lỗi chuyền bóng của Dani Ceballos. Nhưng đến phút 80, Monaco cũng mắc lỗi chuyền bóng giúp Real ấn định chiến thắng 6-1. Sau khi nhận bóng từ tuyến giữa, Jude Bellingham rê qua thủ môn rồi sút vào khung thành trống.

Real giành 15 điểm sau 7 trận, lên thứ hai vòng bảng Champions League, chỉ kém Arsenal với 21 điểm tuyệt đối. Bayern cũng có 15 điểm, nhưng mới chơi sáu trận. 8 đội dẫn đầu sau 8 lượt trận sẽ vào thẳng vòng 1/8, còn các đội từ thứ chín đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh tám vé còn lại.

Thanh Quý