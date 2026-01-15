Tân HLV Real: 'Thua đội hạng Nhì còn hơn cả thảm kịch'

Tây Ban NhaHLV Alvaro Arbeloa nhận trách nhiệm về trận thua sốc Albacete 2-3 ở vòng 1/8 Cup Nhà vua tối 14/1.

Gặp Albacete là trận ra mắt của Arbeloa, người vừa được bổ nhiệm thay Xabi Alonso trên cương vị HLV trưởng Real Madrid. Nhưng ngay sau đó, nhà cầm quân 42 tuổi phải chấp nhận thực tế buồn. Real bất ngờ thua 2-3 trước đối thủ đang xếp thứ 17 trong 22 đội ở giải hạng Nhì, đồng thời bị loại khỏi giải đấu mà họ vào chung kết mùa trước.

"Ở Real, ngay cả hòa cũng là thảm kịch. Và những gì diễn ra hôm nay còn hơn thế. Chắc chắn CĐV đang rất thất vọng. Tôi xin chịu trách nhiệm về những quyết định đã đưa ra trận này", Arbeloa nói sau trận đấu trên sân Carlos Belmonte.

Arbeloa chỉ đạo trong trận Real thua Albacete 2-3 ở vòng 1/8 Cup Nhà vua tối 14/1. Ảnh: AFP

Trận này, Arbeloa tung vào sân phần lớn cầu thủ trẻ và dự bị, chỉ giữ bốn cầu thủ đá chính so với trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha. Các lựa chọn của ông đều chơi không tốt. Garcia và Franco Mastantuono thậm chí mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua.

Tuy nhiên, Arbeloa không hối hận về việc xáo trộn đội hình. "Nếu được làm lại, tôi vẫn dùng đội hình này thêm một nghìn lần. Tôi tin lựa chọn này là đúng đắn", tân HLV 42 tuổi nói.

Thất bại này diễn ra chỉ ba ngày sau khi Real thua Barca 2-3 trong trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha tại Arab Saudi. Theo Arbeloa, các cầu thủ có thể chưa lấy lại thể lực tốt nhất sau chuyến bay dài, đồng thời thừa nhận chưa thể truyền đạt trọn vẹn ý tưởng chiến thuật chỉ sau một ngày thay Alonso.

"Tôi không sợ thất bại. Nó là một phần trên con đường thành công", Arbeloa nói thêm. "Tôi từng phải chịu nhiều thất bại, thậm chí khó chấp nhận hơn thế này. Giờ là lúc chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với sự cống hiến hết mình".

Sau Siêu Cup Tây Ban Nha, Cup Nhà vua là giải thứ hai mà Real hết hy vọng giành danh hiệu mùa này. Ngày 17/1, thầy trò Arbeloa tiếp Levante ở vòng 20 La Liga - nơi họ đang xếp thứ hai với 45 điểm sau 19 vòng, kém Barca 4 điểm.

Ba ngày sau đội chủ sân Bernabeu sẽ tiếp Monaco ở lượt bảy vòng bảng Champions League. Họ hiện xếp thứ bảy giải này với 12 điểm sau 6 trận. Nếu chơi tốt hai trận cuối và giữ được vị trí trong Top 8, Real sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Arbeloa từng chơi cho Real giai đoạn 2009-2016. Cựu hậu vệ người Tây Ban Nha sau đó làm HLV đội U14 từ năm 2020, U19 từ năm 2022 và dẫn dắt đội B từ tháng 5/2025.

Thanh Quý (theo AS)