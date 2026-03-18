Vinícius giả vờ khóc để châm chọc CĐV Man City

AnhTiền đạo Vinicius cho biết những màn mừng bàn thắng trong trận hạ Man City 2-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League là lời đáp trả tấm banner chế giễu anh từ mùa trước.

Trong cuộc đua Quả Bóng Vàng 2024, Vinicius về nhì khi kém Rodri với khoảng cách chỉ 3,6% số điểm. Sau khi biết thông tin tiền đạo người Brazil không đoạt giải, Real đã tẩy chay giải thưởng này.

Khi Man City gặp Real trên sân Etihad hồi tháng 2/2025, CĐV chủ nhà trưng biểu ngữ mỉa mai mang tên bài hát của ban nhạc Oasis "Stop Crying Your Heart Out" (Khóc ít thôi), kèm ảnh Rodri hôn Quả Bóng Vàng 2024. Đây là sản phẩm của "We Are 1984" - nhóm CĐV lớn nhất của Man City. Biểu ngữ khuyên các thành viên Real bớt phàn nàn về thất bại của Vinicius trước Rodri ở cuộc đua giải thưởng cá nhân danh giá của tạp chí France Football.

CĐV Man City giương cao biểu ngữ châm chọc Vinicius trên sân Etihad tối 11/2/2025. Ảnh: Sky Sports

Trong màn tái đấu tại Etihad hôm 17/3, Vinicius tỏa sáng với cú đúp, giúp Real thắng Man City 2-1, qua đó vào tứ kết với kết quả chung cuộc 5-1. Sau khi ghi bàn mở tỷ số, tiền đạo người Brazil ra dấu "4-0" về phía khán đài, ám chỉ cách biệt tổng tỷ số mà Real Madrid tạo ra ở thời điểm đó. Anh còn nhiều hành động khiêu khích khác, gồm việc tạo dáng bên cột cờ góc rồi thực hiện động tác "khóc" kéo dài bằng hai tay.

Sau trận, Vinicius nói thẳng những màn mừng bàn thắng này nhằm đáp trả tấm biểu ngữ chế giễu anh từ mùa trước. "Bóng đá luôn mang đến cơ hội thứ hai. Chúng tôi đã thắng tại đây và vào tứ kết", tiền đạo 25 tuổi nói thêm.

Bước ngoặt đến ngay phút 20, khi Bernardo Silva nhận thẻ đỏ trực tiếp vì dùng tay cản cú đá của Vinicius trong vòng cấm. Real được hưởng phạt đền và Vinicius không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số.

Tiền đạo người Brazil tiết lộ muốn Federico Valverde thực hiện quả phạt đền, sau khi anh đá hỏng ở lượt đi tại Bernabeu. "Tôi muốn Valverde đá phạt đền tuần trước nhưng anh ấy từ chối và tôi thì sút hỏng. Hôm nay tôi lại đề nghị, nhưng anh ấy trao sự tin tưởng cho tôi với tư cách đội trưởng, và tôi đã ghi bàn để giúp đội", Vinicius cho biết.

Trận này, Vinicius dứt điểm 7 lần với 3 cú trúng đích, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 2,58 và có một bàn bị khước từ vì lỗi việt vị. Anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận.

"Đây là trận đấu rất quan trọng cho sự tự tin của chúng tôi", ngôi sao của Real nói thêm. "Từ đầu mùa, đội có nhiều trận hay nhưng không phải lúc nào cũng kiểm soát tốt như loạt trận này. Chúng tôi hiểu rõ cần làm gì, phải nỗ lực và tận dụng cơ hội, dù tôi đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội".

Những màn ăn mừng của Vinicius trong trận Real thắng Man City 2-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Etihad, Manchester ngày 17/3. Ảnh: ESPN

Vết gợn duy nhất trong chiến thắng của Man City, là việc thủ môn Thibaut Courtois nhường chỗ cho Andriy Lunin sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, HLV Alvaro Arbeloa trấn an rằng đây chỉ là biện pháp phòng ngừa trước trận derby với Atletico ở vòng 29 La Liga ngày 22/3.

Đối thủ tiếp theo của Real ở Champions League nhiều khả năng sẽ là Bayern Munich - đội thắng Atalanta 6-1 ở lượt đi vòng 1/8 trên sân khách và sẽ đá lượt về tại Allianz Arena hôm nay.

Hồng Duy (theo ESPN, Realmadrid.com)