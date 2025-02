CĐV Man City khuyên Real ngừng khóc về Quả Bóng Vàng

AnhCĐV Man City giương cao biểu ngữ với nội dung khuyên Real bớt phàn nàn về thất bại của Vinicius ở giải Quả Bóng Vàng 2024.

Trên sân Etihad tối 11/2, trong trận Man City - Real ở lượt đi vòng play-off Champions League, CĐV Man City giương cao biểu ngữ mang tên bài hát của ban nhạc Oasis "Stop Crying Your Heart Out" (Khóc ít thôi), kèm ảnh Rodri hôn Quả Bóng Vàng 2024. Đây là sản phẩm của "We Are 1984" - nhóm CĐV lớn nhất của Man City. Biểu ngữ khuyên các thành viên Real bớt phàn nàn về thất bại của Vinicius trước Rodri ở cuộc đua tranh giải thưởng mùa trước.

CĐV Man City giương cao biểu ngữ châm chọc Real về Quả Bóng Vàng trên sân Etihad tối 11/2. Ảnh: Sky Sports

Trong cuộc đua Quả Bóng Vàng 2024, Rodri về nhất với 1.170 điểm. Vinicius về thứ hai với 1.129 điểm, chỉ kém tiền vệ của Man City 41 điểm.

Nhiều tháng trước lễ trao giải, Vinicius luôn được xem là ứng cử viên số một. Nhưng vài giờ trước thời điểm công bố kết quả hôm 28/10, khi được mật báo rằng người chiến thắng là Rodri, Chủ tịch Real, Florentino Perez quyết định hủy chuyến bay tới Paris. Đến nay, nhiều thành viên Real và những người liên quan vẫn không ngừng phàn nàn về kết quả.

"Vinicius xứng đáng giành Quả Bóng Vàng năm ngoái, còn Rodri lẽ ra phải thắng năm trước đó", HLV Real, Carlo Ancelotti nói trong cuộc họp báo trước trận lượt đi vòng play-off. Ông cũng bảo vệ quyết định hủy chuyến bay tới dự lễ trao giải của Chủ tịch Perez.

Trong trận đấu tối 11/2, Real thắng 3-2 ngay tại Etihad. Erling Haaland hai lần đưa Man City vượt lên ở phút 19 và 80, nhưng Kylian Mbappe, Brahim Diaz và Jude Bellingham giúp đội khách ngược dòng ở các phút 60, 86 và 90+2. Vinicius chơi hết hơn 90 phút trận này. Trong khi đó, Rodri không thể thi đấu cho Man City, do rách dây chằng đầu gối hồi tháng 9/2024.

Năm ngoái, Rodri vô địch Euro 2024 với tuyển Tây Ban Nha và giành Ngoại hạng Anh thứ tư liên tiếp với Man City. Vinicius đăng quang ở Champions League và La Liga cùng Real, nhưng thất bại ở tứ kết Copa America với tuyển Brazil.

Thanh Quý (theo MD)