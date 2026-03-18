Real hạ Man City, vào tứ kết Champions League

AnhVinicius lập cú đúp giúp Real Madrid thắng 2-1 trên sân của Man City, đội phải đá thiếu người từ hiệp một ở lượt về vòng 1/8 Champions League, để đi tiếp với kết quả chung cuộc 5-1.

Trong buổi họp báo trước trận đấu trên sân Etihad tối 17/3, HLV Pep Guardiola nhấn mạnh Man City cần một trận đấu hoàn hảo để lật ngược thế cờ trước Real. Ở lượt đi, ông và các học trò nhận thất bại nặng nề 0-3 trên sân Bernabeu. Nhưng kỳ vọng đó đã không được đáp ứng, thậm chí mọi thứ diễn tiến theo cách rất tồi tệ với Man City.

Vinicius ăn mừng bàn mở tỷ số trận Real thắng Man City 2-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Etihad, Manchester ngày 17/3. Ảnh: AP

Màn đại chiến diễn ra hấp dẫn ngay những giây đầu tiên. Vinicius châm bóng để Federico Valverde - người tỏa sáng với hat-trick ở lượt đi - thoát xuống. Tuy nhiên, tiền vệ Uruguay dứt điểm nhẹ và không thể đánh bại Gianluigi Donnarumma.

Man City lập tức đáp trả. Trong khoảng từ phút thứ 3 đến 6, Rayan Cherki và Rodri liên tiếp tung ra những cú dứt điểm uy lực nhưng đều bị Thibaut Courtois hóa giải. Sau đó, cú sút của Tijjani Reijnders bị Dean Huijsen xoài chân cản phá.

Bước ngoặt và cũng là tình huống tranh cãi đến ở phút 17. Vinicius nhận bóng bên cánh trái, cắt vào trung lộ rồi cứa lòng dội cột xa, bóng bật ngược vào lưng Donnarumma. Real lập tức giành lại quyền kiểm soát, và Vinicius tiếp tục có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Nhưng cú đá về góc gần bị Bernardo Silva chặn lại. Lúc này, trọng tài mới căng cờ việt vị.

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài Clement Turpin xác định Vinicius không việt vị ở tình huống trước đó, đồng thời Silva đã dùng tay cản bóng. Quyết định cuối cùng: thẻ đỏ cho tiền vệ Man City và quả phạt đền cho Real.

Bernardo Silva dùng tay cản cú đá của Vinicius và phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: PA

Trên chấm 11 mét, Vinicius dứt điểm chìm về góc phải, ngược hướng phán đoán của Donnarumma. Ngôi sao Brazil qua đó trở thành cầu thủ ngoài châu Âu ghi nhiều bàn thứ hai ở vòng knock-out Champions League (15 bàn), ngang Sadio Mane và chỉ xếp sau huyền thoại Lionel Messi (49).

Trong thế trận bất lợi và phải thi đấu thiếu người, Man City lại bất ngờ tìm được bàn gỡ. Phút 41, Jeremy Doku vượt qua Thiago Pitarch để thoát xuống sát đường biên trái rồi chuyền vào trong cho Erling Haaland dứt điểm vào lưới trống, nhen nhóm hy vọng cho đại diện Ngoại hạng Anh.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra với thế trận đôi công nghẹt thở. Hai đội liên tục tạo ra cơ hội, nhưng đều bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, với các pha lập công không được công nhận của Doku, Rayan Ait-Nouri bên phía Man City và Kylian Mbappe, Vinicius bên phía Real.

Nhưng trọng tài không thể tiếp tục khước từ bàn ở phút bù thứ ba. Aurelien Tchouameni tạt một chạm từ cánh phải để Vinicius vòng sau lưng Marc Guehi và đệm cận thành khiến Donnarumma chôn chân. Bàn thắng như nhát dao kết liễu hy vọng của Man City, đồng thời nhấn chìm Etihad trong sự im lặng nặng nề.

Vinicius đệm bóng ấn định chiến thắng 2-1. Ảnh: AMA

Thất bại này đánh dấu lần thứ tư trong sự nghiệp HLV Pep Guardiola thua cả hai lượt ở cặp đấu loại trực tiếp Champions League. Đáng chú ý, có tới ba lần ông nhận kết cục này trước Real (mùa 2013-2014, 2024-2025 và 2025-2026), cho thấy cái duyên đối đầu đầy nghiệt ngã với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ở chiều ngược lại, Real dưới thời HLV Alvaro Arbeloa đang thể hiện phong độ ấn tượng tại đấu trường châu lục. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử CLB toàn thắng cả bốn trận đầu tiên tại vòng knock-out Champions League. Chuỗi trận này bao gồm hai chiến thắng trước Benfica (1-0, 2-1) ở vòng play-off và hai lần hạ Man City (3-0, 2-1) ở vòng 1/8.

Thử thách chờ Real ở tứ kết nhiều khả năng sẽ là Bayern Munich - đội thắng Atalanta 6-1 ở lượt đi vòng 1/8 trên sân khách và sẽ đá lượt về tại Allianz Arena hôm nay.

Hồng Duy