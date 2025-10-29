Vinicius công khai chuyện tình với người mẫu hơn tuổi

Tiền đạo Real Madrid và ngôi sao mạng xã hội Brazil Virginia Fonseca chia sẻ loạt ảnh tình tứ ở Monaco, khẳng định mối quan hệ sau nhiều tháng đồn đoán.

Vinicius và Fonseca cùng đăng tải hình ảnh trong căn phòng khách sạn tại Monaco, được trang trí bằng cánh hoa hồng xếp hình trái tim và bóng bay ghi chữ "Love".

Ngay sau đó, họ nắm tay nhau rời khách sạn, cười nói vui vẻ giữa khung cảnh lãng mạn. Những bức ảnh nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Vinicius và Virginia Fonseca đăng ảnh trên Instagram, công khai mối quan hệ.

Chỉ vài phút sau khi Virginia đăng ảnh, Vinicius cũng chia sẻ lại trên trang cá nhân, chính thức công khai mối quan hệ. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận chúc mừng từ các nhiều cầu thủ đồng hương, trong đó có Neymar và Rodrygo.

Thông tin hẹn hò giữa hai người từng rộ lên rồi tạm lắng sau vụ Vinicius nhắn tin với người mẫu Day Magalhaes. Tuy nhiên, dường như cả hai đã vượt qua sóng gió và đang tận hưởng giai đoạn hạnh phúc, trưởng thành hơn trong mối quan hệ.

Fonseca, 25 tuổi, hơn Vinicius một tuổi, là một trong những ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng nhất tại Brazil với hơn 45 triệu người theo dõi trên Instagram và YouTube.

Cô khởi đầu sự nghiệp từ các video về phong cách sống và làm đẹp, sau đó mở rộng sang kinh doanh mỹ phẩm và sản xuất nội dung giải trí. Fonseca từng kết hôn với ca sĩ Ze Felipe - con trai danh ca Leonardo - từ năm 2021 đến 2025 và họ có một con gái Maria Flor.

Trước khi sang châu Âu, Virginia vừa tổ chức sinh nhật ba tuổi cho con gái. Cô sau đó xuất hiện bên Vinicius tại nhiều sự kiện, gồm việc có mặt trên khán đài sân Bernabeu trong trận Real thắng Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga.

Vinicius sinh năm 2000 tại Sao Goncalo, sớm được xem là thần đồng bóng đá Brazil. Anh gia nhập lò đào tạo Flamengo từ năm 10 tuổi, ra mắt đội một ở tuổi 16 và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Real. Năm 2018, ở tuổi 18, Vinicius chuyển đến Bernabeu với giá 50 triệu USD - mức phí kỷ lục cho một cầu thủ tuổi teen thời điểm đó.

Trong màu áo Real, Vinicius dần khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu. Anh góp công lớn giúp đội bóng hoàng gia giành hai Champions League, ba danh hiệu La Liga, ba Siêu Cup Tây Ban Nha, một Cup Nhà Vua, hai Siêu Cup châu Âu, một FIFA Club World Cup và một Cup Liên lục địa.

Tiền đạo 25 tuổi đang được đồn đoán muốn rời Real sau phản ứng vùng vằng ở trận thắng Barca cuối tuần qua.

Hồng Duy (theo Marca)