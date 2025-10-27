Vinicius doạ rời Real khi bị thay ra ở El Clasico

Tây Ban NhaVinicius được cho là tuyên bố "rời Real" sau khi bị HLV Xabi Alonso thay ra giữa trận thắng Barca 2-1 ở La Liga tối 26/10.

Phút 73, trận đấu trên sân Bernabeu, Alonso quyết định thay Vinicius bằng Rodrygo. Khi nhìn thấy số áo của mình trên bảng thay người, theo kênh DAZN, cầu thủ về thứ hai giải Quả Bóng Vàng 2024 liên tục chất vấn HLV: "Tôi á, thưa ông".

Sau khi ra ngoài với vẻ thất vọng, Vinicius nói thêm: "Tôi sẽ rời khỏi CLB. Tốt nhất là tôi nên ra đi", rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Trong khi đó, Alonso cố trấn an tiền đạo người Brazil: "Chết tiệt, thôi nào, Vini".

Vinicius phản ứng khi bị thay ra trong trận Real thắng Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga tối 26/10. Ảnh: Reuters

Sau khi vào phòng thay đồ một lúc, Vinicius trở lại băng ghế cầu thủ và ngồi sau Alonso. Sau tiếng còi mãn cuộc, "số 7" của Real lao vào ẩu đả với một số cầu thủ Barca, trong khi HLV cố can ngăn. Alonso cho biết sẽ nói chuyện với Vinicius về thái độ khi bị thay ra.

Phản ứng của Vinicius đang trở thành đề tài đàm tiếu của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì tỏ thái độ "trẻ con và ngốc nghếch", tiền đạo 25 tuổi nên vui vì chiến thắng trước Barca.

"Cậu ta thiếu tôn trọng đối với cầu thủ sắp vào sân, người là đồng đội ở cả CLB và đội tuyển, đồng thời thiếu tôn trọng đối với HLV và khán giả", cựu tiền đạo của Real, Fernando Morientes nói.

Nhiều CĐV cũng thất vọng về Vinicius. Đa số coi phản ứng giận dỗi của tiền đạo 25 tuổi là đáng xấu hổ và thiếu tôn trọng.

"Cả sân Bernabeu vỗ tay tán thưởng, vậy mà cậu ta đáp lại bằng cử chỉ xấu xí, thái độ tệ hại và không hề khiêm tốn", một CĐV viết trên mạng xã hội X.

Vinicius đá chính trận El Clasico hôm qua. Phút 43, chính anh tạt cánh phát động tấn công dẫn đến bàn ấn định chiến thắng của Jude Bellingham. Trước đó, Kylian Mbappe mở tỷ số cho chủ nhà phút 22, còn Fermin Lopez gỡ hòa cho Barca phút 38.

Vinicius chơi cho Real từ năm 2018, khi mới 18 tuổi. Vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu USD từ Flamengo về sau trở thành một trong những món hời của đội bóng Tây Ban Nha. Sau hơn bảy mùa giải, Vinicius ghi 111 bàn trong 336 trận, góp phần quan trọng vào ba chức vô địch La Liga và hai Champions League.

Năm 2024, Vinicius về thứ hai giải Quả Bóng Vàng với 1.129 điểm, chỉ kém Rodri 41 điểm. Khi được báo tin trước về thất bại của Vinicius, phái đoàn Real hủy chuyến đi dù nhận được nhiều giải thưởng khác, trong đó có giải HLV hay nhất, CLB bóng đá nam hay nhất và Tiền đạo ghi nhiều bàn nhất.

Thanh Quý (theo MD, DAZN)