Vinicius xấu hổ vì bê bối ngoại tình

Ngôi sao Real Madrid, Vinicius công khai xin lỗi bạn gái, MC Virginia Fonseca sau khi bị phát hiện nhắn tin qua lại với một người mẫu khác.

Chỉ ít ngày sau khi lập cú đúp giúp Real thắng Villarreal 3-1 ở vòng 8 La Liga, Vinicius lại khiến người hâm mộ bàn tán, nhưng lần này không vì phong độ trên sân.

Fonseca (trái) từng hẹn hò với Vinicius, trước khi cắt liên lạc vì phát hiện tiền đạo Real Madrid nhắn tin qua lại với người mẫu Day Magalhaes (giữa). Ảnh: CNN Brasil

Trên Instagram ngày 9/10, tiền đạo người Brazil đăng tải lời xin lỗi dài gửi bạn gái Fonseca, nữ MC kiêm ngôi sao mạng xã hội người Brazil, sau khi cô phát hiện anh nhắn tin với người mẫu Day Magalhaes.

"Tôi không xấu hổ khi thừa nhận mình đã bất cẩn và khiến cô ấy thất vọng", Vinicius viết. "Tôi muốn bắt đầu lại, không nói dối, không che giấu, chỉ có tình yêu, sự tôn trọng và chân thành".

Virginia Fonseca từng nhiều lần đến sân xem Vinicius thi đấu.

Lời xin lỗi được đăng công khai giữa lúc Fonseca đã ngừng liên lạc với Vinicius, khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người so sánh Vinicius với đàn anh Neymar - người từng có màn "xuống nước" tương tự với bạn gái Bruna Biancardi năm ngoái.

Vinicius và Virginia Fonseca được cho bắt đầu quen nhau hồi đầu năm 2025. Fonseca, 26 tuổi, là người Mỹ gốc Brazil, có hơn 50 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô từng kết hôn với ca sĩ Ze Felipe và có ba con, trước khi chia tay.

Virginia từng nhiều lần sang Madrid, dự khán các trận đấu của Real và mặc áo có tên "Vini Jr." trên khán đài. Hai người được xem là đôi tình nhân mới của làng giải trí Brazil - cho đến khi Day Magalhaes tung ra loạt tin nhắn riêng với Vinicius, khẳng định họ đã nói chuyện "từ tháng 5 tới nay".

Day Magalhaes mới đây đã xác nhận Vinicius không chặn cô trên Instagram.

Khi người mẫu này công khai, Fonseca lập tức dừng liên lạc với ngôi sao Real. Trước áp lực từ truyền thông và người hâm mộ, Vinicius buộc phải lên tiếng. "Virginia là một người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ đáng khâm phục. Tôi thật sự trân trọng cô ấy", tiền đạo 25 tuổi viết trong phần kết của bài đăng.

Không phải lần đầu Vinicius vướng ồn ào về đời tư. Nhiều tờ báo Brazil liệt kê anh từng "quan hệ tình cảm" với ít nhất 8 người đẹp trong năm qua, trong đó có người mẫu Venezuela Isabella Ladera và cựu hoa hậu New York Rachelle Di Stasio.

Vinicius sinh năm 2000 tại Sao Goncalo, sớm được xem là thần đồng bóng đá Brazil. Anh gia nhập lò đào tạo Flamengo từ năm 10 tuổi, ra mắt đội một ở tuổi 16 và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Real. Năm 2018, ở tuổi 18, Vinicius chuyển đến Bernabeu với giá 50 triệu USD - mức phí kỷ lục cho một cầu thủ tuổi teen thời điểm đó.

VInicius Junior cắn huy chương vàng mừng chức vô địch Champions League, sau trận chung kết thắng Dortmund 2-0 trên sân Wembley, thành phố London, Anh, tối 1/6/2024. Ảnh: Reuters

Trong màu áo Real, Vinicius dần khẳng định mình là ngôi sao hàng đầu. Anh góp công lớn giúp đội bóng hoàng gia giành hai Champions League, ba danh hiệu La Liga, ba Siêu Cup Tây Ban Nha, một Cup Nhà Vua, hai Siêu Cup châu Âu, một FIFA Club World Cup và một Cup Liên lục địa.

Ngoài sân, Vinicius là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang lớn và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Chính sự pha trộn giữa tài năng, phong cách và đời sống ồn ào khiến Vinicius trở thành cái tên nhận nhiều chú ý cả trong giới thể thao lẫn showbiz Brazil.

Hồng Duy (theo Daily Mail)