Việt Nam - Yemen: Định đoạt vé dự VCK U23 châu Á

Phú ThọChỉ cần hòa Yemen ở lượt cuối vòng loại hôm nay, Việt Nam sẽ giành vé dự giải U23 châu Á 2026, nhưng người hâm mộ còn mong chờ nhiều hơn thế.

* Việt Nam – Yemen: 19h thứ Ba 9/9, trên VnExpress.

Sau hai lượt trận bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, Việt Nam và Yemen cùng có 6 điểm, nhưng đoàn quân Kim Sang-sik xếp trên nhờ hơn về hiệu số (+3 so với +2). Do đó, ở lượt cuối hôm nay, chỉ cần hòa, Việt Nam sẽ đứng nhất bảng để dự vòng chung kết châu Á 2026 tại Arab Saudi tháng 1 tới.

Nhưng dù toàn thắng Bangladesh và Singapore ở hai lượt đầu, Việt Nam vẫn chưa tạo được sức thuyết phục cao. Đội chơi trên chân các đối thủ, tạo nhiều cơ hội, nhưng khả năng dứt điểm không hiệu quả. Nếu hàng công sắc bén hơn, Việt Nam lẽ ra đều đã thắng đậm.

Khuất Văn Khang (phải) và đồng đội tập luyện chiều 8/9 chuẩn bị cho trận gặp Yemen hôm nay. Ảnh: Thủ Khúc

"Hai trận vừa qua, toàn đội đã rất cố gắng để ghi bàn, nhưng nhiều tình huống thủ môn đội bạn chơi rất tốt. Chúng tôi cũng không gặp may khi bóng trúng xà ngang, cột dọc. Dù vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện ở trận cuối", tiền vệ Khuất Văn Khang nói. "Việt Nam sẽ không cầu hòa, mà muốn thắng Yemen để tặng người hâm mộ và giành số điểm tuyệt đối".

HLV Kim xác định Yemen là đối thủ cạnh tranh chiếc vé chính thức, nên đã xoay tua đội hình để các trụ cột có thể lực tốt nhất trận này. Những mắt xích quan trọng như Viktor Lê, Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn gần như chắc chắn sẽ xung trận từ đầu để tạo khác biệt, biến cơ hội thành các bàn thắng. "Chúng tôi nghiên cứu đối thủ rất kỹ, và thấy Yemen đá tự tin, cầm bóng tốt. Do đó, toàn đội phải chơi chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội", Văn Khang nhận định.

Ngoài lợi thế sân nhà, tâm lý chỉ cần hòa, Việt Nam còn có điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ khi Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Hiểu Minh chơi ăn ý giúp đội chưa thua bàn nào.

Dù vậy, Việt Nam cũng chỉ ghi bàn muộn khi đối thủ đã xuống sức. Nhưng khác Bangladesh hay Singapore, Yemen có thể lực dồi dào, luôn đá máu lửa đến tận cùng. Tại vòng loại U23 châu Á 2024, Việt Nam cũng từng vất vả để thắng đối thủ 1-0 ngày 9/9/2023 do công của Bùi Vĩ Hào ngay sân Việt Trì, Phú Thọ.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đi bóng trong trận thắng Yemen 1-0 ngày 9/9/2023 trên sân Việt Trì, Phú Thọ tại vòng loại U23 châu Á 2024. Ảnh: Hoàng Tùng

Yemen phải thắng Việt Nam để giành vé thẳng VCK. Nhưng nếu kết quả hòa, họ có thể giành suất cho đội thứ hai có thành tích tốt. Nhưng tiền đạo Abdo Al Wami không nghĩ vậy mà tự tin thắng chủ nhà. "Việt Nam rất mạnh nhưng chúng tôi có sự quyết tâm cùng nỗ lực hết sức để tin tưởng giành ba điểm", anh nói.

HLV Al Sunaini cũng khẳng định, các học trò của ông sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất với tham vọng lật đổ ngôi đầu của Việt Nam.

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3/9 đến 9/9, với 44 đội tuyển chia làm 11 bảng đấu ở 11 quốc gia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 11 đội nhất và bốn đội nhì thành tích tốt nhất, cùng chủ nhà Arab Saudi dự vòng chung kết.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Anh Quân, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Viktor Lê, Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn.

Yemen: Osamah, Maroof, Godaimah, Dugin, Al Baton, Al Turaiqi, Moqbel, Ebraihim, Masnom, Al Sharafi, Agag.

Đức Đồng