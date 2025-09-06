Yemen phả hơi nóng lên Việt Nam giải U23 châu Á 2026

Phú ThọThắng Bangladesh 1-0, Yemen lên đầu bảng bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 trước khi Việt Nam ra quân trận thứ hai.

Ở lượt trận thứ hai hôm nay, Yemen đá sớm lúc 16h ngày 6/9. Họ vất vả vượt qua đối thủ yếu Bangladesh 1-0 bằng bàn ở phút 90+4. Chiến thắng giúp đội bóng Trung Đông vượt lên dẫn đầu bảng với sáu điểm trước khi Việt Nam ra quân với Singapore lúc 19h.

Cầu thủ Yemen mừng bàn thắng ở phút 90+4 trước Bangladesh ở lượt thứ hai bảng C vòng loại U23 châu Á chiều 6/9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Huynh

Nhờ thắng Singapore 2-1 ngày ra quân, Yemen có cơ hội tranh đỉnh bảng với Việt Nam. Do đó, họ đặt mục tiêu thắng Bangladesh trước khi gặp chủ nhà lượt cuối. Các cầu thủ Yemen tấn công dồn dập sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4 và 6, cơ hội đã đến với họ, nhưng liên tiếp bị hậu vệ và xà ngang Bangladesh từ chối.

Bangladesh, về cơ bản, vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu có ba điểm. Họ chơi phòng ngự tập trung và chờ cơ hội để tung ra những đòn phản công sắc bén. Phút 32, Fahamedul sút xa hiểm hóc nhưng bị thủ môn Yemen, Ahmed Mokref bay người cứu thua ngoạn mục.

Hai đội sau đó chơi tấn công ăn miếng trả miếng nhưng thiếu đi những cơ hội rõ rệt để thành bàn. Ngược lại, các pha va chạm liên tiếp xảy ra khiến nhiều cầu thủ nằm sân, gián đoạn trận đấu.

Càng về cuối trận, Yemen gia tăng sức ép khiến hậu vệ Bangladesh mắc lỗi. Phút 87, đội trưởng Rahman Jony của Bangladesh phạm lỗi nguy hiểm trước vòng cấm, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Chơi hơn người, Yemen tấn công dồn dập và được đền đáp ở phút bù thứ tư. Al Shami với kỹ thuật khéo léo đã loại bỏ hàng hậu vệ đối phương trong vòng cấm trước khi căng ngang để Abdo Al Awami băng lên dứt điểm hiểm hóc tung lưới đối thủ, ghi bàn duy nhất trận đấu.

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3/9 đến 9/9, với 44 đội tuyển chia làm 11 bảng đấu ở 11 quốc gia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 11 đội nhất và bốn đội nhì thành tích tốt nhất, cùng chủ nhà Arab Saudi dự vòng chung kết.

Bảng C thi đấu trên sân Phú Thọ, Việt Nam. Ở lượt cuối, Yemen gặp chủ nhà lúc 19h ngày 9/9.

Đức Đồng