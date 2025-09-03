Việt Nam thắng dễ trận đầu vòng loại U23 châu Á

Phú ThọNguyễn Ngọc Mỹ và Lê Viktor giúp Việt Nam thắng Bangladesh 2-0, trong trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2026 trên sân Việt Trì.

*Ghi bàn: Ngọc Mỹ 15', Viktor 83'

Dù họ còn bỏ lỡ hàng loạt cơ hội từ những pha bóng dội cột, xà, đoàn quân Kim Sang-sik vẫn hoàn thành nhiệm vụ ở trận ra quân là ba điểm, đồng thời có hiệu số tốt hơn Yemen để leo lên đỉnh bảng C. Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ và tiền vệ Lê Viktor cùng ghi bàn đầu tay cho đội tuyển, giúp chủ nhà khởi đầu thuận lợi.

Sau ít phút nhập cuộc thận trọng, Việt Nam tăng tốc và nhanh chóng tạo khác biệt. Phút 15, Đình Bắc khéo léo xoay sở giữa vòng vây, rồi chọc khe để Ngọc Mỹ thoát xuống, phá bẫy việt vị. Trong thế đối mặt, tiền đạo 21 tuổi cứa lòng chuẩn xác vào góc xa, mở tỷ số.

Pha cứa lòng mở tỷ số của Ngọc Mỹ...

...giúp Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở trận gặp Bangladesh trên sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, lượt đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, tối 3/9/2025. Ảnh: Thủ Khúc - Hoàng Huynh

Ngọc Mỹ, sinh năm 2004, đã góp mặt từ giải U23 Đông Nam Á 2025. Tiền đạo Thanh Hóa từng giành giải Cầu thủ hay nhất U19 Quốc gia 2023 và Vua phá lưới U21 Quốc gia 2024. Ở V-League 2024-2025, anh ghi hai bàn sau 13 trận.

Đội quân áo đỏ liên tiếp dồn ép, trong đó cú sút xa hơn 30 mét của Phi Hoàng đưa bóng dội cột dọc, khiến thủ môn Bangladesh đứng chôn chân. Sau đó, Ngọc Mỹ và Nguyễn Thanh Nhàn đều bỏ lỡ thời cơ nhân đôi cách biệt, khiến HLV Kim nhiều lần đứng sát đường biên, liên tục hò hét vì lo lắng.

Việt Nam 2-0 Bangladesh Diễn biến chính trận đấu.

Sang hiệp hai, Việt Nam chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn duy trì sức ép. Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc rồi Viktor lần lượt thử vận may, song đều bị thủ môn Hasan Srabon cản phá. Sự tiếc nuối tăng cao ở phút 77, khi Viktor sút cận thành, đưa bóng lại dội xà ngang bật xuống trước vạch vôi. Hàng trăm khán giả Việt Trì nhảy lên nhưng mừng hụt.

Dù vậy, người hâm mộ không phải chờ lâu để ăn mừng bàn thắng thứ hai. Từ quả phạt góc của Nguyễn Quốc Việt bên trái về cột hai, trung vệ Phạm Lý Đức bật cao đánh đầu vào trong. Viktor xuất hiện đúng lúc, đánh đầu bồi tung lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0. Đây cũng là bàn đầu tay của cầu thủ Việt kiều trong màu áo U23 Việt Nam, ở một giải chính thức.

Viktor Lê (trái) mừng bàn thắng ấn định tỷ số. Ảnh: Thủ Khúc

Viktor sinh năm 2003 tại Moskva, Nga. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Moskva, trước khi về Việt Nam chơi bóng cho Bình Định năm 2023. Viktor đang là trụ cột CLB Hà Tĩnh tại V-League.

Chiến thắng trước Bangladesh giúp Việt Nam lên đỉnh bảng C, bằng điểm Yemen nhưng hơn hiệu số, sau khi đại diện Tây Á thắng Singapore 2-1 ở trận ra quân.

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ 3/9 đến 9/9, quy tụ 44 đội chia làm 11 bảng. 11 đội đầu bảng, bốn đội nhì có thành tích tốt cùng chủ nhà Saudi Arabia sẽ dự vòng chung kết. Việt Nam ở bảng C cùng Bangladesh, Singapore và Yemen.

Ở trận tiếp theo, đoàn quân Kim gặp Singapore tối 6/9.

Quang Dũng - Hoàng An