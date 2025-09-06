Việt Nam giữ vững đỉnh bảng vòng loại U23 châu Á

Phú ThọTiền vệ 19 tuổi Lê Văn Thuận đánh đầu ghi bàn muộn, giúp Việt Nam hạ Singapore 1-0 ở lượt hai bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026.

*Bàn thắng: Văn Thuận 79'

Phút 79, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng tạt bóng như đặt từ bên trái, cho Văn Thuận bật cao đánh đầu về góc gần, ghi bàn duy nhất trận đấu. Hàng nghìn khán giả Việt Trì nhảy lên cùng lúc, như được trút bỏ cảm xúc sau những lần mừng hụt, còn tiền vệ 19 tuổi cúi người chào kiểu quý tộc trước các khán đài. Bàn thắng này cũng giúp Việt Nam chỉ còn cách suất dự VCK U23 châu Á 2026 một trận hòa.

Văn Thuận (trái) đánh đầu...

...ghi bàn duy nhất trận Việt Nam gặp Singapore ở lượt hai bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026 trên sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tối 6/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Văn Thuận là "Cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2024-2025". Ngay mùa đầu tiên chơi cho đội một Thanh Hóa, anh góp mặt 15 trận, ghi 2 bàn, trong đó có siêu phẩm vào lưới TP HCM ở vòng 21. Lối chơi thông minh, kỹ thuật và tự tin giúp tiền vệ 19 tuổi nhanh chóng chiếm niềm tin của HLV Velizar Popov. HLV người Bulgaria còn tin rằng anh đủ khả năng ra châu Âu.

Hai cầu thủ ghi dấu giày vào bàn thắng quyết định của chủ nhà đều được HLV Kim Sang-sik đưa vào sân đầu hiệp hai, thay cho Khuất Văn Khang và Viktor Lê. Văn Khang và Viktor phung phí nhiều cơ hội trong hiệp một, trong đó tiền đạo lai Nga sút cận thành dội cột từ đường chuyền của Nguyễn Công Phương.

Việt Nam 1-0 Singapore Diễn biến chính trận đấu.

HLV người Hàn Quốc còn ghi dấu ấn ở những quyền thay người khác, trong đó có tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Phút 68, Thanh Nhàn sút một chạm dội xà ngang từ đường chuyền của đội trưởng Nguyễn Văn Trường. Tín hiệu này cho thấy bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi Singapore bắt đầu xuống sức, còn hàng công Việt Nam sắc bén hơn.

Dù vậy, phải nhờ tới khoảnh khắc lóe sáng của Phi Hoàng và Văn Thuận, Việt Nam mới khuất phục được Singapore. Thủ môn đội khách chơi một trận đáng nhớ, với khoảng 10 pha cứu thua, trong đó có những tình huống bay người đẹp mắt.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ngã sau cú tắc bóng của cầu thủ Singapore. Ảnh: Thủ Khúc

Trên hàng công, Singapore không tạo ra được cơ hội nào đáng chú ý. Khoảnh khắc đáng kể nhất của đội khách lại tới từ sự tỉnh táo trong phút bù hiệp hai. Đội trưởng Syafiq Rashid nhận liên tiếp hai thẻ vàng trong ít phút, đều liên quan tới hậu vệ Nguyễn Đức Anh. Lần đầu là lỗi phản ứng, sau đó là pha vào bóng từ phía sau, khiến Rashid phải nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu.

Thời gian còn lại không đủ để chủ nhà ghi thêm bàn, nhưng chiến thắng 1-0 là đủ để thầy trò Kim đòi lại đỉnh bảng từ Yemen, sau ít giờ bị chiếm. Ở lượt cuối, Việt Nam chỉ cần hòa Yemen lúc 19h tối thứ Ba 9/9, là vào VCK. Nếu thua, đội sẽ đứng nhì bảng và chờ so chỉ số phụ với những đội nhì bảng khác.

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ 3/9 đến 9/9, quy tụ 44 đội chia làm 11 bảng. 11 đội đầu bảng, bốn đội nhì có thành tích tốt cùng chủ nhà Saudi Arabia sẽ dự vòng chung kết. Việt Nam ở bảng C cùng Bangladesh, Singapore và Yemen.

Quang Dũng - Hoàng An