Việt Nam thúc đẩy ASEAN số hướng tới người dân, doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6, Hội nghị Quan chức Cao cấp Số ASEAN (ADGSOM) đã khai mạc chiều ngày 12/1 tại Hà Nội.

Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và chuyển đổi số của các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN cùng các đối tác liên quan.

ADGSOM là diễn đàn hợp tác đa phương cấp quan chức cao cấp, có vai trò điều phối, rà soát và chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN, đồng thời thúc đẩy triển khai các sáng kiến hợp tác số trong khu vực. Tại kỳ họp lần thứ 6, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ADGSOM, thể hiện cam kết đóng góp tích cực vào việc xây dựng một ASEAN số bao trùm, bền vững và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Trên cương vị Chủ tịch ADGSOM lần thứ 6, Việt Nam sẽ phối hợp với các quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN để điều phối việc triển khai chương trình nghị sự số theo hướng thiết thực, bao trùm và phát triển bền vững, trong đó ưu tiên thúc đẩy triển khai Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN 2030 theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường phối hợp giữa chính sách số, an ninh mạng và phát triển kinh tế số; mở rộng hợp tác với các nước đối thoại và tổ chức quốc tế.

Phó vụ trưởng Hợp tác quốc tế Trần Thanh Hà (giữa) đại diện nước chủ nhà Việt Nam. Ảnh: Thùy Linh

Hội nghị ADGSOM cũng ghi nhận những tiến triển tích cực trong hợp tác số của ASEAN thời gian qua, bao gồm tăng cường phối hợp trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến; thúc đẩy các sáng kiến về quản trị trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số; tạo thuận lợi cho dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới; tăng cường hợp tác bảo vệ hạ tầng số và an ninh mạng.

Bên cạnh các phiên họp nội khối, trong các ngày tiếp theo, ADGSOM cũng sẽ tiến hành các phiên đối thoại với nhiều đối tác của ASEAN trong lĩnh vực số nhằm rà soát tình hình hợp tác, trao đổi các ưu tiên chung và thảo luận định hướng hợp tác trong thời gian tới, hướng tới bảo đảm tính bổ trợ giữa các sáng kiến của ASEAN và các chương trình hợp tác của đối tác.

Kết quả làm việc và báo cáo của Hội nghị ADGSOM lần thứ 6 sẽ được tổng hợp và trình Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 để các Bộ trưởng xem xét, quyết định các định hướng hợp tác phù hợp nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự số của ASEAN trong giai đoạn tới.

Trọng Đạt

