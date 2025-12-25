Ba giải pháp Việt vào chung khảo Giải thưởng Số ASEAN 2026

Việt Nam có ba đại diện vào chung khảo Giải thưởng Số ASEAN 2026 và là một trong những quốc gia có nhiều sản phẩm bước vào vòng cuối nhất.

Danh sách các đội vào chung khảo vừa được Ban tổ chức Giải thưởng Số ASEAN - ADA 2026 công bố, sau thời gian chấm sơ khảo cấp khu vực. Với 6 hạng mục, ban tổ chức chọn ra ba sản phẩm có điểm cao nhất ở mỗi hạng mục để tiến tới vòng chung kết, tổ chức đầu tháng 1/2026 tại Việt Nam.

Ba đại diện của Việt Nam gồm Hệ sinh thái Giao thông thông minh Elcom ITS; Nền tảng đọc hiểu, trích xuất, tái cấu trúc tài liệu MedCAT Idus; Nền tảng quầy giao dịch không dùng giấy tờ VCB Tablet. Việt Nam thuộc nhóm có số lượng đại diện nhiều nhất cùng Malaysia, Philippines, Thái Lan. Ngoài ra, Singapore có hai đại diện, còn Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar có một đại diện.

Danh sách các đội vào chung kết khu vực ADA 2026. Ảnh: BTC

Đây cũng là lần đầu một giải pháp công nghệ Việt Nam vào vòng chung khảo ở hạng mục sản phẩm dành cho khu vực công (Public Sector) là giải pháp của Elcom. Hạng mục được đánh giá khắt khe nhất khi yêu cầu sản phẩm sở hữu công nghệ lõi, đồng thời chứng minh hiệu quả triển khai thực tế, khả năng tích hợp với hệ thống và đóng góp trực tiếp cho quản trị công.

Hệ sinh thái Giao thông thông minh Elcom ITS được phát triển với trọng tâm ứng dụng công nghệ lõi như xử lý dữ liệu thời gian thực quy mô lớn, trí tuệ nhân tạo và thuật toán phân tích chuyên sâu, kết hợp IoT tối ưu quản lý giao thông đô thị và hạ tầng giao thông trọng yếu. Nền tảng đã được triển khai tại nhiều tuyến đường, cao tốc và trung tâm điều hành giao thông, được ghi nhận mang đến hiệu quả rõ nét trong quản trị vận hành, giảm ùn tắc và nâng cao an toàn, minh bạch giao thông Việt Nam.

Giải pháp đã vượt qua nhiều vòng thẩm định độc lập, từ hội đồng quốc gia đến hội đồng chuyên gia ASEAN, với các tiêu chí đổi mới, giải quyết vấn đề, giá trị công cộng, minh bạch và tác động đến chất lượng cuộc sống, qua đó ghi danh vào top 3 hạng mục.

Kỹ sư Elcom trong quá trình lắp đặt thiết bị trong hệ sinh thái giao thông thông minh. Ảnh: Hải Linh

Tại hạng mục Khởi nghiệp số, MedCAT là đại diện duy nhất của Việt Nam. Sản phẩm MedCAT Idus kết hợp mô hình ngôn ngữ nhỏ (SLM) và mô hình thị giác - ngôn ngữ (VLM) do doanh nghiệp tự phát triển, cho phép đọc hiểu, trích xuất và tái cấu trúc dữ liệu phi cấu trúc với độ chính xác trường dữ liệu đạt 97%. Nền tảng được ứng dụng thực tế trong một số lĩnh vực như ngân hàng, hành chính công, y tế, hỗ trợ tự động hóa bồi thường bảo hiểm, phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh và xây dựng hồ sơ y tế cá nhân.

Ở hạng mục Đổi mới sáng tạo số, Vietcombank ghi dấu với VCB Tablet - nền tảng số do ngân hàng phát triển, giúp thay đổi mô hình quầy giao dịch truyền thống thành quầy di động, không dùng giấy tờ. VCB Tablet cho phép nhân viên hỗ trợ cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong nhiều nghiệp vụ như mở tài khoản, đăng ký ngân hàng số, phát hành thẻ ghi nợ và nhiều dịch vụ khác trên môi trường số từ xa.

Các sản phẩm sẽ tham gia vòng Chung khảo tổ chức trực tiếp tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ sáu, diễn ra ngày 12-16/1. Tại đây, đại diện từng nhóm phát triển sẽ thuyết trình trực tiếp trước Ban giám khảo, là thành viên do các nước ASEAN đề cử cùng khách mời quốc tế. Hội đồng chấm điểm và xếp hạng Vàng, Bạc, Đồng theo từng hạng mục.

Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức Giải thưởng Số ASEAN kể từ khi giải được đổi tên từ ASEAN ICT Awards năm 2021. Trong các mùa giải trước, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành tích nổi bật, giành nhiều giải vàng, bạc ở các hạng mục. Các sản phẩm Make in Viet Nam từng được vinh danh như nền tảng học trực tuyến, ứng dụng nông nghiệp số hay giải pháp AI y tế, góp phần củng cố vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực.

Lưu Quý