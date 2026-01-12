Rà soát các sáng kiến trọng điểm trước thềm ADGSOM 6

Sáng 12/1, phiên họp nhóm công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quan chức Cấp cao Số ASEAN (ADGSOM) lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham gia của Ban Thư ký ASEAN và đại diện các nước trong khu vực. Các quốc gia thành viên lần lượt chia sẻ, cập nhật tiến độ 10 dự án trọng điểm, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo lên Hội nghị Quan chức Cấp cao Số ASEAN.

Phiên họp nhóm công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quan chức Cấp cao Số ASEAN (ADGSOM) lần thứ 6, sáng 12/1. Ảnh: Trọng Đạt

Tại phiên họp trù bị, các nước thành viên đã trao đổi, cập nhật tình hình triển khai các sáng kiến hợp tác số trọng điểm, làm cơ sở tổng hợp, đánh giá và báo cáo lên Hội nghị Quan chức Cao cấp Số ASEAN. Các nội dung thảo luận tập trung vào tiến độ thực hiện các cam kết chung, cũng như những vấn đề cần tiếp tục phối hợp trong giai đoạn tới.

Một trong những nội dung được quan tâm là việc rà soát Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN (ADM) 2025, qua đó ghi nhận những bước tiến tích cực trong quá trình hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái số chung của khu vực, tạo cơ sở để xây dựng ADM giai đoạn 2026-2030, hướng tới bảo đảm tính liên thông, đồng bộ và bền vững trong triển khai các sáng kiến số ở cấp khu vực. Phiên họp cũng trao đổi về các sáng kiến liên quan đến phát triển nguồn nhân lực số, chuẩn hóa kỹ năng cho các công nghệ mới, cũng như thúc đẩy hợp tác trong quản trị nền tảng số. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng các khung tham chiếu và hướng dẫn chung sẽ hỗ trợ các quốc gia thành viên trong quá trình hoàn thiện chính sách, đồng thời tăng cường niềm tin và khả năng phối hợp trong môi trường số đang phát triển nhanh chóng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ kết quả của một số sáng kiến đối thoại và hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong lĩnh vực công nghệ số, góp phần hình thành các khuyến nghị chính sách phục vụ phát triển kinh tế số bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Hội nghị Quan chức Cấp cao Số ASEAN được tổ chức thường niên, nhằm thúc đẩy hợp tác và các sáng kiến chung vì sự phát triển bền vững của hệ sinh thái số khu vực. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6, do Việt Nam đăng cai, diễn ra từ ngày 12 đến 16/1 tại Hà Nội.

Trọng Đạt

