Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN

Việt Nam sẽ đăng cai và chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ASEAN Digital Ministers’ Meeting - ADGMIN) lần thứ sáu, diễn ra từ ngày 12 đến 16/1/2026 tại Hà Nội.

Thông tin được bà Lê Thị Việt Lâm, Phó vụ trưởng Hợp tác quốc tế, cho biết tại họp báo tháng 12 của Bộ Khoa học và Công nghệ, chiều 31/12.

Theo bà Lâm, ADGMIN là cơ chế hợp tác cao nhất của ASEAN trong lĩnh vực công nghệ số, được tổ chức thường niên và luân phiên giữa các quốc gia thành viên. Hội nghị có vai trò định hướng chiến lược và kế hoạch triển khai các chủ trương hợp tác số của ASEAN, đồng thời tăng cường kết nối giữa khu vực với các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương điều hành họp báo tháng 12 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Thùy Linh

Việc đăng cai và chủ trì hội nghị ADGMIN cho thấy vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác số khu vực. "Hội nghị là diễn đàn để các bộ trưởng trao đổi tầm nhìn, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất các định hướng hợp tác số của ASEAN trong giai đoạn phát triển mới", bà Lâm nói.

Hội nghị dự kiến quy tụ hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng, thứ trưởng và quan chức cấp cao phụ trách lĩnh vực số của 11 nước ASEAN; Tổng thư ký và Ban thư ký ASEAN. Ngoài ra, lãnh đạo các bộ, cơ quan phụ trách lĩnh vực số của các đối tác đối thoại như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Mỹ cũng sẽ tham dự.

Sự kiện còn có sự hiện diện của đại diện cấp cao các tổ chức quốc tế và khu vực liên quan, như Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Liên minh Viễn thông quốc tế, Tổ chức Viễn thông châu Á - Thái Bình Dương và Ngân hàng Thế giới.

ADGMIN lần thứ sáu được tổ chức với chủ đề "Adaptive ASEAN: From Connectivity to Connected Intelligence" (ASEAN Thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ). Chủ đề này phản ánh định hướng hợp tác số của ASEAN trong giai đoạn mới, khi khu vực đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển hạ tầng kết nối, chuyển sang giai đoạn khai thác dữ liệu, phát triển trí tuệ nhân tạo, các công nghệ mới nổi và hệ thống thông minh.

Bà Lê Thị Việt Lâm, Phó vụ trưởng Hợp tác quốc tế, chia sẻ về hội nghị ADGMIN. Ảnh: Thùy Linh

Trong khuôn khổ hội nghị, các bộ trưởng dự kiến thảo luận về quá trình chuyển dịch từ mô hình kết nối truyền thống sang kết nối thông minh, tập trung vào các nội dung như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, quản trị số, phát triển nguồn nhân lực số và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững của ASEAN.

Điểm nhấn của hội nghị năm nay, Timor-Leste lần đầu tham dự ADGMIN với tư cách thành viên đầy đủ của ASEAN. Tại phiên thảo luận cấp bộ trưởng, Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách công nghệ số và công nghệ mới nổi dự kiến sẽ có bài chia sẻ góc nhìn toàn cầu về xu hướng phát triển công nghệ số.

Bên cạnh các phiên họp, hội nghị còn tổ chức không gian triển lãm công nghệ số, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp và ứng dụng tiêu biểu, phản ánh xu hướng phát triển công nghệ số tại các nước ASEAN.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ sáu đang được hoàn thiện, nhằm bảo đảm hội nghị diễn ra đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra.

