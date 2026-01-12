Các hoạt động chính tại Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ sáu diễn ra ngày 12-16/1 tại Hà Nội, với nhiều hoạt động như hội nghị, lễ trao Giải thưởng Số ASEAN, triển lãm...

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN

ASEAN Digital Ministers' Meeting - ADGMIN là cơ chế hợp tác cao nhất của ASEAN trong lĩnh vực công nghệ số. Cơ chế này được thiết lập lần đầu năm 2001, với tên gọi Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN (TELMIN). Đến năm 2019, diễn đàn đổi tên thành Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN), đánh dấu bước chuyển từ phát triển ICT sang thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Hội nghị ADGMIN lần thứ nhất diễn ra tháng 1/2020, sau đó được tổ chức thường niên và luân phiên giữa các quốc gia thành viên. Hội nghị có vai trò định hướng chiến lược và kế hoạch triển khai các chủ trương hợp tác số của ASEAN, đồng thời tăng cường kết nối giữa khu vực với các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế.

Tại kỳ họp, các Bộ trưởng Số ASEAN cùng rà soát tiến độ triển khai sáng kiến và chương trình hợp tác, thảo luận các vấn đề chiến lược và thách thức mới nổi trong lĩnh vực số, đồng thời thống nhất định hướng và ưu tiên hợp tác nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN số kết nối, đổi mới sáng tạo, an toàn, tin cậy và bao trùm.

Hội nghị ADGMIN lần thứ sáu có chủ đề "Adaptive ASEAN: From Connectivity to Connected Intelligence" (ASEAN Thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ). Chủ đề phản ánh định hướng hợp tác số của ASEAN trong giai đoạn mới, khi khu vực đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển hạ tầng kết nối, chuyển sang giai đoạn khai thác dữ liệu, phát triển AI, các công nghệ mới nổi và hệ thống thông minh. Hội nghị dự kiến quy tụ hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.

Hội nghị Quan chức Cấp cao Số ASEAN (ADGSOM)

ADGMIN được hỗ trợ bởi hệ thống các cơ quan trực thuộc, bao gồm Hội nghị Quan chức Cấp cao Số ASEAN (ADGSOM), các nhóm công tác chuyên môn và Hội đồng các cơ quan quản lý viễn thông ASEAN (ATRC).

Năm nay, Hội nghị Quan chức Cấp cao Số ASEAN diễn ra ngày 12/1. Tiếp đó, trong ngày 13 và 14/1, nhiều phiên hội nghị Quan chức Cấp cao Số ASEAN với các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, EU, Nga, Liên minh Viễn thông châu Á - Thái Bình Dương (APT) lần lượt được tổ chức. Chuỗi hội nghị nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến chung vì sự phát triển bền vững của hệ sinh thái số ASEAN.

Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN 2030 (ADM2030)

Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN 2030 (ASEAN Digital Masterplan 2030 - ADM2030) dự kiến được Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN thông qua ngày 16/1, nhằm định hướng hợp tác số khu vực trong giai đoạn từ 2026 đến 2030.

ADM2030 đặt mục tiêu chuyển dịch từ trọng tâm kết nối và số hóa sang giai đoạn số hóa thông minh. Trong đó, dữ liệu, AI và các công nghệ mới nổi đóng vai trò then chốt. Kế hoạch này được nhận định sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển, khẳng định vai trò của ASEAN như một cộng đồng số năng động, sáng tạo và có trách nhiệm trong nền kinh tế số toàn cầu.

Trung tâm điều hành thông minh, nằm trong hệ sinh thái số do một doanh nghiệp Việt phát triển, tranh tài tại Vòng chung kết Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: Elcom

Giải thưởng Số ASEAN 2026 (ADA)

ASEAN Digital Award - ADA là giải thưởng lớn và uy tín nhất dành cho các phần mềm, giải pháp công nghệ số từ các quốc gia ASEAN. Giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2012, với quy trình chấm chọn dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe. Các đề cử được đánh giá toàn diện về tính sáng tạo, hiệu quả ứng dụng và giá trị mang lại cho cộng đồng.

Không chỉ tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đang định hình tương lai kỹ thuật số ASEAN, Giải thưởng còn hướng tới việc truyền cảm hứng, thúc đẩy hợp tác và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong khu vực.

Vòng chung kết Giải thưởng Số ASEAN 2026 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/1, tại Hà Nội, với sự tham gia của 18 doanh nghiệp, đến từ nhiều quốc gia. Năm nay, giải thưởng gồm 6 hạng mục: Khu vực công, Khu vực tư nhân, Bao trùm số, Nội dung số, Startup số và Đổi mới số. Lễ công bố và trao Giải thưởng Số ASEAN 2026 diễn ra tối 15/1.

Triển lãm công nghệ số

Bên cạnh các phiên họp, hội nghị tổ chức không gian triển lãm công nghệ số, giới thiệu sản phẩm, giải pháp và ứng dụng tiêu biểu, phản ánh xu hướng phát triển công nghệ số tại các nước ASEAN.

