18 sản phẩm Việt tranh tài tại Giải thưởng Số ASEAN 2026

18 sản phẩm, nền tảng số đến từ các doanh nghiệp Việt được chọn vào vòng Sơ khảo khu vực của Giải thưởng Số ASEAN 2026.

Giải thưởng Số ASEAN (ASEAN Digital Awards - ADA) đã nhận được 45 hồ sơ đăng ký từ Việt Nam cho mùa giải 2026. Hội đồng tuyển chọn quốc gia sau đó lựa chọn 18 sản phẩm công nghệ đại diện Việt Nam tham dự vòng Sơ khảo khu vực của Giải thưởng Số ASEAN (ASEAN Digital Awards - ADA) 2026.

Các sản phẩm, giải pháp năm nay trải rộng ở sáu hạng mục của giải, phản ánh bức tranh đổi mới sáng tạo đa dạng tại Việt Nam, từ trí tuệ nhân tạo, robot, an toàn thông tin, nội dung số... Nhiều sản phẩm đã có lượng người dùng lớn hoặc được triển khai ở quy mô quốc gia.

Trung tâm điều hành thông minh, nằm trong hệ sinh thái số do một doanh nghiệp Việt phát triển. Ảnh: Elcom

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị tổ chức sự kiện tại Việt Nam, nhận định các hồ sơ năm nay có chất lượng chuyên môn tốt, có tiềm năng cạnh tranh ở vòng khu vực. Nhiều sản phẩm được phát triển bài bản, có mô hình vận hành ổn định và bắt đầu ghi nhận người dùng thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở mức sản phẩm thử nghiệm.

Các tiêu chí chấm điểm tập trung vào tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn, tác động xã hội, mức độ hoàn thiện của sản phẩm và khả năng mở rộng trong khu vực.

STT Sản phẩm, nền tảng Doanh nghiệp 1 Bản đồ giám sát mật độ và di trú côn trùng trong nông nghiệp RYNAN 2 Hệ sinh thái Giao thông thông minh ELCOM ITS ELCOM 3 Nền tảng "săn lỗi nhận thưởng" WhiteHub CyStack 4 Phần mềm điều khiển robot thông minh Smarobics Weldcom 5 Hệ thống phát hiện và ngăn chặn lạm dụng tên miền .VN DomainGuard VNNIC 6 Giải pháp sức khỏe cá thể hóa GeneStory GeneStory 7 Nền tảng máy tính AIOT xử lý tại biên KIMQ HSPTek 8 Nền tảng trí tuệ nhân tạo FPT.AI FPT 9 Hệ sinh thái Giao thông Thông minh Viettel ITS Viettel Solutions 10 Hệ sinh thái khu công nghiệp thông minh T.SIE TNTech 11 Nền tảng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo Kaisar AI Ops Kaisar Network 12 Nền tảng đọc hiểu, trích xuất, tái cấu trúc tài liệu MedCAT IDUS MedCAT 13 Nền tảng Generative AI hợp nhất MobiAI MobiFone 14 Hệ sinh thái tự động hóa thông minh Akabot FPT 15 Hệ thống dữ liệu quan trắc mưa và giám sát ngập lụt tự động WATEC 16 Nền tảng số do Vietcombank tự phát triển, giúp thay đổi mô hình quầy giao dịch truyền thống thành quầy di động, không dùng giấy tờ VCB Tablet Vietcombank 17 Giải pháp Xử lý Tài liệu Thông minh GreenNode IDP GreenNode/VNG 18 Nền tảng video ngắn Zalo Video Zalo/VNG

Theo thể lệ, mỗi quốc gia thành viên sẽ lựa chọn và gửi hồ sơ tham dự, có thể ở nhiều hạng mục khác nhau. Các sản phẩm vượt qua vòng Sơ khảo khu vực sẽ bước tiếp vào vòng Chung khảo tổ chức trực tiếp tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ sáu. Tại đây, đại diện từng nhóm phát triển sẽ thuyết trình trực tiếp trước Ban giám khảo, là thành viên do các nước ASEAN đề cử cùng khách mời quốc tế. Hội đồng chấm điểm và xếp hạng Vàng, Bạc, Đồng theo từng hạng mục. Ban tổ chức cho biết ADA thu hút hàng trăm hồ sơ từ các quốc gia.

Lễ trao giải thưởng Số ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 1/2026, trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ sáu (ADGMIN-6) tại Hà Nội. Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức giải thưởng kể từ khi giải được đổi tên từ ASEAN ICT Awards năm 2021.

Trong các mùa giải trước, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành tích nổi bật, giành nhiều giải vàng, bạc ở các hạng mục. Các sản phẩm Make in Vietnam từng được vinh danh như nền tảng học trực tuyến, ứng dụng nông nghiệp số hay giải pháp AI y tế, góp phần củng cố vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực.

Lưu Quý