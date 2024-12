'Việt Nam thắng Indonesia xứng đáng, bằng thực lực'

Việt Nam cuối cùng cũng ngắt được mạch ba trận thua trước Indonesia trong năm 2024, khi đánh bại thầy trò Shin Tae-yong với tỷ số tối thiểu 1-0 tại bảng B ASEAN Cup 2024. Người ghi bàn thắng duy nhất đem về ba điểm cho đội chủ nhà là tiền vệ Nguyễn Quang Hải ở phút 77.

Thực ra, là người hâm mộ bóng đá nước nhà, ai cũng mong Việt Nam sẽ thắng cách biệt Indonesia từ hai bàn trở lên, vì thực tế chúng ta có thể thừa sức làm được như vậy. Tuy nhiên, để đá với một đội bóng chủ động "dựng xe buýt" và có kinh nghiệm, thể lực dồi dào như U22 Indonesia thì đó quả là một nhiệm vụ không dễ. Còn nhớ, chính cựu HLV Park Hang-seo cũng từng dùng chiến thuật này để giúp U23 Việt Nam tạo ra địa chấn trước Qatar, Iraq...

Những dù kết quả có không được như kỳ vọng thì tôi tin các cầu thủ của chúng ta cũng đã có chiến thắng xứng đáng, kể cả khi nó đến từ một tình huống xuất thần của ngôi sao như Quang Hải. Cá nhân tôi cho rằng, lẽ ra trong hiệp một, HLV Shin nên sử dụng các cầu thủ cao to, giàu thể lực, đá nhanh ít chạm, dồn ép đối phương để tiêu hao sinh lực các cầu thủ trẻ Indonesia. Rồi đến hiệp hai, chúng ta mới nên tung các cầu thủ có kỹ thuật khéo léo, nhanh nhẹn vào sân để tạo đột biến. Như vậy có lẽ Việt Nam đã có thể giành được chiến thắng với cách biệt lớn hơn.

Nhìn chung, vấn đề lớn nhất trong việc bố trí nhân sự ở trận này theo tôi là không nên xếp Hoàng Đức đá như một tiền đạo vì cầu thủ này luôn thất bại với vị trí này. Hoàng Đức nên được đá tự do bên dưới Quang Hải như trong hiệp hai. Từ lúc Văn Khang, Văn Thanh vào sân, với sự khéo léo trong các pha xử lý, Việt Nam đã có những tình huống đáng xem hơn rất nhiều.

>> Lối đá 'chuqua-chula-chuda' xói mòn tuyển bóng đá Việt Nam

Có thể thấy, các cầu thủ của chúng ta vẫn còn ham giữ bóng, đá quá chậm, làm mất cơ hội tạo đột biến. Đặc biệt, trong các pha đá phạt cố định, chúng ta hoàn toàn có thể đá nhanh, nhưng các cầu thủ vẫn còn rất rườm rà, chờ xô đẩy nhau chán chê mất vài phút mới thực hiện tình huống, nên không tạo được bất ngờ.

Điểm sáng của trận này có lẽ là thủ môn Filip Nguyễn với hai pha cứu thua trông thấy cùng khả năng chơi chân tốt. Tuy nhiên, thủ môn này cũng không nên quá lạm dụng chơi bóng bằng chân vì rất nhiều thủ môn nổi tiếng thế giới cũng mắc không ít sai lầm chỉ vì quá tự tin vào khả năng kiểm soát bóng bằng chân của mình.

Cuối cùng, nhiều cổ động viên, thậm chí của HLV của Indonesia cũng ngụy biện rằng lý do đội bóng này thất bại vì "đây chỉ là U22 của Indonesia, các cầu thủ còn non trẻ, ít kinh nghiệm so với đội hình già dơ của Việt Nam". Thế nhưng, nếu ai am hiểu bóng đá thì sẽ thấy, tất cả cầu thủ nội địa giỏi nhất của Indonesia đều đã góp mặt trong đội hình này.

Nếu không tính đến các cầu thủ Hà Lan nhập tịch thì đội hình hiện tại đã bao gồm gần như các cầu thủ giỏi nhất của Indonesia, chỉ thiếu vài gương mặt không đáng kể. Indonesia đã đào tạo lứa cầu thủ trẻ và cho đá đội tuyển quốc gia từ ba, bốn năm nay và nhiều cầu thủ trẻ của họ đã chứng minh được khả năng cũng như tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Thế nên, không thể nói họ thua vì thiếu vắng những cầu thủ trụ cột được.

Tóm lại, Việt Nam đã thắng bằng thực lực và hoàn toàn xứng đáng trong trận đấu này, chứ không phải nhờ may mắn. Tất nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần được ban huấn luyện tìm cách khắc phục để đội bóng hoàn thiện hơn, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ sớm lấy lại phong độ tốt nhất và chơi ấn tượng hơn sau từng trận đấu.