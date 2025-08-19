Việt Nam - Thái Lan: Trận chiến danh dự ở ASEAN Cup nữ 2025

Hải PhòngThất bại ở bán kết, hai đội tuyển sở hữu nhiều chức vô địch nhất ở bóng đá nữ Đông Nam Á phải quyết đấu vì chiếc HC đồng.

Tiền đạo Huỳnh Như tranh bóng cùng cầu thủ Thái Lan ở trận đấu vòng bảng ASEAN Cup nữ 2025 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng ngày 12/8. Ảnh: Lê Tân

*Việt Nam - Thái Lan: 16h30 thứ Ba 19/8, trên VnExpress.

Trong 12 lần tổ chức trước, Thái Lan giữ kỷ lục bốn lần đăng quang, còn Việt Nam là ba lần. Nhưng năm nay, thời thế thay đổi. Trước sự lớn mạnh của Philippines, sự trỗi dậy của Myanmar và nhân tố khách mời Australia, hai đàn chị của bóng đá Đông Nam Á phải xuống trận tranh HC đồng.

Tại vòng bảng, Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Thu Thảo. Nhưng kết quả đó không phản ánh hoàn toàn thế trận. Thậm chí, nhiều thời điểm Thái Lan chơi tốt hơn, gây nhiều nguy hiểm cho Việt Nam. HLV Mai Đức Chung vì thế yêu cầu các học trò không được chủ quan, nâng cao cảnh giác khi tái đấu trên sân Lạch Tray hôm nay.

"Thắng lợi ở vòng bảng đem lại sự tự tin, nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm từ những sai sót ở các trận trước để khắc phục", ông Chung nói. "Chúng tôi đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm cho các cầu thủ và mong rằng ở trận đấu này, họ hạn chế được sai sót để tiếp tục giành thắng lợi".

Do những cầu thủ ngoài 30 tuổi đã vắt kiệt sức trong trận đấu Australia, nhiều khả năng Việt Nam sẽ tung vào sân những cầu thủ trẻ hơn như Thanh Nhã, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Vạn Sự, Bích Thùy... để áp chế các cầu thủ Thái Lan. Ngoài ra, tiền vệ Dương Thị Vân sẽ trở lại để giúp tuyến giữa chắc chắn hơn, trong khi Hải Yến có thể thay Huỳnh Như đá tiền đạo cắm từ đầu để tăng sức mạnh tấn công.

"Không thể vào chung kết là một nỗi thất vọng lớn. Nhưng trận tranh giải Ba cũng quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, không để làm khán giả nhà thất vọng", tiền vệ Thanh Nhã chia sẻ.

Thu Thảo ăn mừng sau khi ghi bàn giúp Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở trận đấu vòng bảng ASEAN Cup nữ 2025 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng ngày 12/8. Ảnh: Lê Tân

Kể từ 2018, Thái Lan đã không còn vô địch giải đấu, chỉ về nhì năm 2022 sau khi thua Philippines. Do đó, họ đang xây dựng một lực lượng mới, với đa số cầu thủ dưới 23 tuổi để lấy lại ngôi hậu trong tương lai - mà mục tiêu trước mắt có thể là SEA Games cuối năm 2025. Vì vậy, họ cũng coi trọng tấm HC đồng, xem như động lực cho các cầu thủ trẻ.

"Chúng tôi đều thất vọng khi không vào chung kết như mục tiêu đề ra. Nhưng bây giờ, chúng tôi phải tập trung vào trận tranh giải Ba - một trận đấu cũng quan trọng không kém", tiền vệ Rinyaphat Moondong nói. "Tôi tin tái đấu Việt Nam sẽ là một trận đấu hấp dẫn, bởi cả hai đội đều đã nhìn thấy điểm yếu của nhau. Chúng tôi đã hồi phục và nghiên cứu lối chơi của Việt Nam. Tất cả chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và hy vọng sẽ có một kết thúc tuyệt vời".

Tiền đạo người Mỹ gốc Thái Maddison Jett Castine cũng thất vọng khi Thái Lan không thể vào chung kết và xem trọng trận quyết đấu hôm nay như một chiếc phao cứu sinh. "Chúng tôi biết mình cần cải thiện ở điểm nào khi đấu Việt Nam. Chúng tôi không muốn ra về tay trắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành vị trí thứ ba", Maddison nói.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Hải Linh, Dương Thị Vân, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy, Hải Yến.

Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan, Sypapron, Natcha, Pluemjai, Rinyaphat, Pichayatida, Kamjanathat, Madison, Klinklai, Janista.

Đức Đồng