HLV Mai Đức Chung hứa thắng Thái Lan để bù đắp cho CĐV Việt Nam

Hải PhòngSau khi thua Australia và hụt vé vào chung kết ASEAN Cup nữ 2025, HLV Mai Đức Chung khẳng định ông và các học trò sẽ đánh bại Thái Lan ở trận tranh HC đồng.

Tối 16/8, hàng chục nghìn người đã đến sân Lạch Tray để cổ vũ đội tuyển trong trận quyết chiến Australia. Một chiến thắng sẽ đưa thầy trò ông Chung vào chung kết, tiến thêm một bước đến việc giành lại vương vị ở môn bóng đá nữ Đông Nam Á - giải đấu Việt Nam đã ba lần vô địch.

Tuy nhiên, trước một Australia trẻ khỏe, dự giải với thành phần là các cầu thủ dưới 23 tuổi có hình thể vượt trội, Việt Nam dường như bị ngợp, liên tiếp thủng lưới ở phút thứ 6 và 17. Trước đó, qua ba trận ở vòng bảng, chủ nhà không nhận bàn thua nào.

HLV Mai Đức Chung chỉ đạo trong trận bán kết Việt Nam thua Australia 1-2 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng tối 16/8. Ảnh: Lê Tân

Việc bị dẫn bàn sớm khiến cầu thủ Việt Nam khó đá. Trong những nỗ lực phản kháng, Chương Thị Kiều hay Huỳnh Như cũng có cơ hội tiếp cận khung thành Australia, nhưng không tận dụng thành công. Phải đến phút 88, một phần nhờ lỗi bắt không dính bóng của thủ môn Lincoln, chủ nhà mới gỡ được một bàn nhờ pha bóng cá nhân của Bích Thùy.

Thất bại khiến Việt Nam lỡ cơ hội hoàn thành mục tiêu cân bằng kỷ lục bốn lần vô địch của Thái Lan. Bù lại, hai ông lớn sẽ gặp nhau ở trận tranh HC đồng vào ngày 19/8. Ở trận bán kết trước đó, Thái Lan bất ngờ thua Myanmar 1-2.

"Chúng tôi chưa thể hiện được tốt nhất, chưa đạt yêu cầu. Các cầu thủ rất nỗ lực trong hiệp hai nhưng không thể làm vui lòng người hâm mộ", ông Chung nói sau trận. "Chúng tôi rất xúc động khi đón nhận sự cổ vũ của người hâm mộ Hải Phòng và cả nước. Chúng tôi sẽ tập trung hơn nữa để thắng Thái Lan ở trận tới".

Tiền vệ Bích Thùy cùng chung tâm trạng buồn khi lỡ hẹn chung kết trên sân nhà. Cô thừa nhận đội nhập cuộc chưa tốt dù đã nghiên cứu kỹ về lối chơi, điểm mạnh yếu của Australia. "Khi bị dẫn bàn sớm, chúng tôi rất bế tắc. Nhưng mọi chuyện đã qua, chúng tôi phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, một quyết tâm cao để thắng Thái Lan, giành HC đồng", cô nói.

1-2

Sau trận thắng, HLV Joseph Palatsides của Australia thừa nhận có những lúc lo âu bị ngược dòng vì sức mạnh cổ vũ của khán giả Việt Nam. "Hiệp một chúng tôi đã làm rất tốt nhưng hiệp hai, tôi dự đoán Việt Nam sẽ tấn công nhiều hơn. Tôi thậm chí nghĩ tới khả năng bị lật ngược nên yêu cầu các cầu thủ giảm nhịp độ để giữ thế trận. Việt Nam đã chơi hay và mạnh mẽ. Nhưng các cầu thủ chúng tôi đã làm đúng yêu cầu để vào chung kết", ông Palatsides chia sẻ.

Qua 13 giải tổ chức, Australia từng vô địch năm 2008 với đội hình U23. Và họ đang có cơ hội tái lập thành tích khi gặp Myanmar ở chung kết cũng vào ngày 19/8. "Chúng tôi đã thua Myanamar 1-2 ở vòng loại, nhưng sau từng trận, các cầu thủ trưởng thành hơn, cải thiện rõ rệt hơn. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ đối thủ, giống như đã chuẩn bị trước khi gặp Việt Nam", HLV Palatsides nói.

Lịch thi đấu ngày 19/8

16h30: Việt Nam - Thái Lan

19h30: Myanmar - Australia

Đức Đồng