Việt Nam thắng Thái Lan ở ASEAN Cup nữ 2025

Hải PhòngHậu vệ Trần Thị Thu Thảo ghi bàn giúp Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 ở lượt cuối bảng A, ASEAN Cup nữ 2025 trên sân Lạch Tray.

*Ghi bàn: Thu Thảo 36'

Sân Lạch Tray biến thành "chảo lửa" khi tuyển nữ Việt Nam đối đầu Thái Lan trong trận tranh đỉnh bảng A ASEAN Cup nữ 2025. Hai đội trước đó đều toàn thắng và giữ sạch lưới, nhưng Việt Nam buộc phải thắng để vượt lên do kém hiệu số.

Không khí trận đấu bắt đầu từ ngoài sân. Giá vé khán đài A bị đẩy lên 200.000 đồng, khán đài B lên 120.000 đồng, gấp đôi giá gốc, nhưng vẫn không ngăn được sự cuồng nhiệt của khán giả. Trên khán đài, màu đỏ của áo CĐV Việt Nam phủ kín các khán đài A, B, C. Các khán đài liên tục dậy sóng với tiếng trống, tiếng hô "Việt Nam vô địch", và cả màn sóng người cùng ánh đèn flash tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Khán giả Lạch Tray tạo ra bầu không khí nóng trong trận Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup nữ 2025 tối 12/8/2025 tại Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Khán giả chủ nhà giật thót ở phút thứ tư khi hậu vệ Rinyaphat bất ngờ tạt bóng dội mép trên xà ngang bay ra ngoài. Tình huống này như một lời cảnh tỉnh, để đoàn quân Mai Đức Chung lấy lại thế trận. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy liên tiếp có cơ hội, nhưng các pha dứt điểm hoặc đi vọt xà, hoặc bị thủ môn Pawarisa bắt gọn.

Bước ngoặt đến ở phút 36. Từ pha phối hợp ăn ý, trung vệ Trần Thị Thu phất dài sang cánh phải cho Huỳnh Như. Đội trưởng 34 tuổi khéo léo vượt qua hậu vệ Thái Lan rồi tạt chuẩn xác. Hậu vệ trái 32 tuổi Thu Thảo tham chiến và vô-lê chéo góc vào lưới.

Việt Nam 1-0 Thái Lan Diễn biến chính trận đấu.

Bóng vừa chạm lưới, hàng nghìn khán giả như vỡ òa. Tiếng hò reo, tiếng hát vang khắp Lạch Tray. Nhiều máy quay trên khán đài rung bần bật vì khán giả nhảy múa ăn mừng.

Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung chỉ đạo các học trò chơi chậm lại, chuyền bóng ngắn, giữ quyền kiểm soát. Nguyễn Thị Thanh Nhã và Phạm Hải Yến được tung vào sân để tăng tốc khi cần. Phút 78, Hải Yến móc bóng đẹp mắt sau đường tạt của Thái Thị Thảo, nhưng bóng đi vọt xà. Thanh Nhã cũng bỏ lỡ cơ hội khi cú sút từ góc hẹp chỉ trúng mép ngoài lưới.

Cầu thủ Việt Nam tri ân tiền vệ Dương Thị Vân sau bàn thắng, vì cô phải rời sân bằng xe cấp cứu ở trận trước. Ảnh: Lê Tân

Thái Lan dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng gần như không tạo ra được cơ hội. Đáng chú ý nhất là pha đánh đầu ở phút 84 của Pattaranan, bóng bay vọt xà. Đó là tất cả những gì đội khách làm được trong trận này.

Chiến thắng này giúp Việt Nam toàn thắng vòng bảng, giữ sạch lưới và đứng đầu bảng A, đầy tự tin vào bán kết. Dù đối thủ ở bán kết chưa xác định (giữa Myanmar, Philippines và U23 Australia), thầy trò Mai Đức Chung đang có phong độ cao cùng lợi thế sân nhà.

Pha rê bóng của hậu vệ phải Trần Thị Duyên. Ảnh: Lê Tân

Trên khán đài, khán giả nán lại rất lâu để vẫy chào các cầu thủ. Huỳnh Như và đồng đội đáp lại bằng những cái vẫy tay, những nụ cười rạng rỡ. Với sự tiếp lửa của người hâm mộ và lối chơi gắn kết, đội nữ đang tiến gần hơn tới ngôi vương Đông Nam Á lần thứ tư trong lịch sử.

ASEAN Cup nữ 2025 là lần thứ 13 giải được tổ chức, diễn ra tại Hải Phòng từ 6/8 đến 19/8. Philippines là đương kim vô địch, nhưng có nguy cơ bị loại ngay vòng bảng. Loạt trận cuối bảng B sẽ diễn ra ngày mai 13/8. Còn hai trận bán kết cùng thi đấu ngày 16/8.

Quang Dũng - Hoàng An