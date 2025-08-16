Thái Lan lỡ chung kết ASEAN Cup nữ sau 10 năm

Hải PhòngThái Lan thua Myanmar 1-2 ở bán kết ASEAN Cup nữ 2025, qua đó lần đầu lỡ chung kết sau năm kỳ giải.

* Ghi bàn: Theingi Tun 13’ 72’ – Wiranya 6’

Thái Lan vào bán kết với tư cách nhì bảng A nên gặp đội nhất bảng B là Myanmar. Ở lần gặp nhau gần nhất, Thái Lan thua Myanmar 2-4 ở bán kết SEA Games 32 tại Campuchia.

Trận đấu ở sân Lạch Tray chiều nay 16/8 cũng là cuộc đấu trí giữa hai HLV Nhật Bản Futoshi Ikeda bên Thái Lan và Tetsuro Uki bên Myanmar. Bên cạnh đó, đây là trận đầu tiên trong lịch sử ASEAN Cup nữ áp dụng VAR.

Thái Lan (áo xanh) thua Myanmar (áo đỏ) 1-2 ở bán kết ASEAN Cup nữ 2025, trên sân Lạch Tray, Hải Phòng ngày 16/8/2025. Ảnh: FAT

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến ở phút thứ 5. Từ khoảng cách 40 m, Win Theingi Tun dứt điểm ngay. Bóng đi cao rồi rót xuống chạm mép trên xà ngang. Nhưng ở ngay tình huống tấn công sau, Myanmar lại thủng lưới từ liên tiếp những pha xử lý lỗi. Đầu tiên là pha xử lý lỗi của tiền đạo làm mất bóng, rồi đến trung vệ Zune Yu Ya Oo phá hụt quả chọc khe. Cuối cùng, Phyu Phwe phá bóng trúng người Wiranya lăn về lưới nhà.

Mỗi khi khó khăn, Myanmar lại nhìn về Win Theingi Tun và tiền đạo đội trưởng này đã không gây thất vọng. Phút 14, Myanmar cướp bóng phản công rồi chuyền đảo cánh sang trái. Natcha Kaewanta đánh đầu hụt giúp Theingi Tun khống chế trong vòng cấm, rồi cứa lòng chân phải vào góc cao phải gỡ hòa.

Thái Lan sau đó nuối tiếc khi tiền đạo 17 tuổi Madison Casteen bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn ở phút 18 và 20. Đến phút 44, Pichayatida sút phạt chân trái từ góc hẹp phải khiến thủ môn Mya Mya Nyein vất vả cứu thua.

Win Theingi Tun (áo đỏ) lập cú đúp giúp Myanmar thắng Thái Lan 2-1 ở bán kết ASEAN Cup nữ 2025. Ảnh: ASEAN United

Sang hiệp hai, Thái Lan vẫn chơi sắc nét hơn, trong khi Myanmar chờ phản công. Tuy nhiên, hàng côgn hai đội tạo ra rất ít cơ hội.

Bước ngoặt đến ở phút 70. San Thaw Thaw dẫn bóng phản công ở cánh trái đến gần vòng cấm, rồi ngoặt chân trái sút chân phải. Trung vệ Supaporn ban đầu chắp tay sau lưng nhưng bất ngờ buông ra làm phình cơ thể và chạm bóng. Ngay lập tức, trọng tài Kim Yu-jeong chỉ tay vào chấm phạt đền. Win Theingi Tun sút vào góc thấp phải đánh lừa thủ môn Pawasira ấn định tỷ số 2-1.

Myanmar có thể thắng đậm hơn nếu Theingi Tun hay Yoon Wadi Hlaing tận dụng tốt hơn ba cơ hội đối mặt ngon ăn. Thái Lan cố vùng lên nhưng không tạo ra cơ hội rõ rệt.

Đây là lần đầu tiên Thái Lan thua ở bán kết ASEAN Cup nữ kể từ kỳ giải 2015. Trước đó, đội năm lần thắng trước khi có ba lần đăng quang.

Với Myanmar, đội cũng vào chung kết sau 10 năm. Riêng tiền đạo Win Theingi Tun đang thể hiện phẩm chất ngôi sao khi ghi 7 trong 8 bàn cho đội từ đầu giải, đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn. Cô còn cách kỷ lục ba bàn thuộc về Mary Fowler của Australia, lập năm 2018.

Myanmar sẽ chờ đối thủ ở chung kết là đội thắng trong cặp Việt Nam gặp U23 Australia diễn ra lúc 20h. Chung kết sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/8 tại sân Lạch Tray.

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Pawarisa, Supaporn, Pinyaphat Klinklai, Chatchawan, Natcha Kaewanta, Pichayatida Manowang, Wiranya, Karjanathat Phomsri, Pluemjai Sontisawat, Rinyaphat Moodong, Madison Casteen

Myanmar: Myo Mya Mya Nyein, Phyu Phwe, Lin Lae Oo, May Thet Mon Myint, Zune Yu Ya Oo, May Htet Lu, Naw Htet Htet Wai, Phyu Phyu Win, Win Theingi Tun, San Thaw Thaw, Khin Mo Mo Tun.

Hiếu Lương