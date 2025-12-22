Việt Nam tăng bậc mạnh nhất ở bảng FIFA

Theo bảng thứ bậc FIFA tháng 12/2025, Việt Nam tăng ba bậc, nhiều nhất trong 211 thành viên LĐBĐ thế giới.

Theo bảng FIFA công bố hôm 22/12, Việt Nam đứng thứ 107 thế giới, 19 châu Á và số hai Đông Nam Á, với 1189,51 điểm. So với bảng tháng 11 vừa qua, đội tuyển tăng ba bậc FIFA và một bậc châu Á. 107 cũng là vị trí cao nhất của đội trong năm nay.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chuyền bóng trong trận Việt Nam gặp Lào trên sân Quốc gia ở Vientiane, Lào, vòng loại Asian Cup 2027 tối 19/11/2025. Ảnh: Đoàn Huynh

Việt Nam được tính kết quả một trận trong bảng tháng 12, là chiến thắng 2-0 trước Lào ở lượt áp chót vòng loại Asian Cup 2027 tối 19/11. Kết quả đó giúp đội kiếm thêm 5,89 điểm FIFA, vượt qua đội tuyển châu Phi Niger.

Việt Nam còn vượt qua hai đội nữa là Lebanon (châu Á) và Comoros (châu Phi). Lebanon thua một trận trước Sudan ở vòng vớt FIFA Arab Cup, bị trừ 2,68 điểm FIFA. Còn Comoros thắng Yemen trên loạt đá luân lưu để vượt qua vòng vớt Arab Cup, nhưng thua cả ba trận vòng bảng gặp Morocco, Arab Saudi và Oman. Tổng cộng, Comoros bị trừ 3,34 điểm FIFA.

Tháng này cũng có một đội tuyển tăng ba bậc như Việt Nam, là Singapore nhờ trận thắng Hong Kong ở vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả đó giúp Singapore leo lên vị trí 148 FIFA, cao nhất với họ sau 9 năm. Dù vậy, FIFA vẫn chọn Việt Nam là đội tăng bậc mạnh nhất tháng 12, vì xếp trên Singapore trong bảng.

Đội tuyển tụt bậc nhiều nhất tháng qua là Malaysia, với 5 bậc, từ vị trí 116 xuống 121. Bởi họ bị FIFA xử thua ba trận giao hữu, khi dùng những cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu.

Tháng qua không biến động nhiều trên bảng FIFA, vì chỉ có những lượt đấu ở vòng loại Asian Cup, và Arab Cup. Vì thế, Top 10 FIFA không thay đổi. Tây Ban Nha vẫn đứng đầu với 1877,18 điểm, còn Argentina xếp sau với 1873,33 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức và Croatia.

Morocco vừa vô địch Arab Cup, nhưng chỉ có thêm 3,22 điểm FIFA, giậm chân ở vị trí 11 thế giới. Dù vậy, họ chỉ cách Croatia 0,54 điểm.

Bảng thứ bậc FIFA được dùng làm cơ sở xếp hạt giống các giải như World Cup, Asian Cup, ASEAN Cup, hay những giải đã được lên kế hoạch cho tương lai như FIFA ASEAN Cup và AFC Nations League. Vị trí cao nhất của Việt Nam là 84 FIFA, tháng 9/1998.

Trận đấu chính thức tiếp theo của đội tuyển là gặp Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup ngày 31/3/2026.

Xuân Bình