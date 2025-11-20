Tuyển Việt Nam 9 năm liên tiếp đứng trong Top 20 châu Á

Việt Nam khép lại năm 2025 ở vị trí 110 trên bảng FIFA, để nằm trong top 20 châu Á 9 năm liền.

Loạt FIFA days tháng 11 đã khép lại các trận đấu cấp đội tuyển Quốc gia trong năm 2025. Trên bảng FIFA, Việt Nam tăng một bậc lên thứ 110. Thành tích này thậm chí chưa tính kết quả trận Việt Nam thắng Lào 2-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 tối qua 19/11.

Vị trí hiện tại giúp Việt Nam đứng thứ 20 trong LĐBĐ châu Á (AFC). Đội xếp sau Nhật Bản (thứ 18), Iran (20), Hàn Quốc (22), Australia (26), Uzbekistan (50), Qatar (51), Iraq (58), Arab Saudi (60), Jordan (66), UAE (67), Oman (79), Syria (87), Bahrain (91), Trung Quốc (93), Thái Lan (95), Palestine (96), Tajikistan (101), Kyrgyzstan (104) và Lebanon (107).

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) thắng Lào 2-0 ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Quốc gia Lào mới ngày 19/11/2025. Ảnh: ĐH.

Đây là năm thứ 9 liên tiếp Việt Nam kết thúc năm dương lịch trong top 20 AFC, kể từ năm 2016, khi xếp thứ 134 FIFA và 21 châu Á. Sau đó, thành tích của đội tuyển là 112-17 (2017), 100-17 (2018), 94-14 (2019), 93-14 (2020), 98-17 (2021), 96-17 (2022), 94-15 (2023) và 114-20 (2024).

Ở Đông Nam Á hiện tại, Thái Lan cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất nằm trong Top 100 FIFA. Vị trí 95 cũng là cao nhất từ tháng 6/2008 (93). Đội tuyển xứ chùa vàng đã dẫn đầu kể từ tháng 1/2024, trước đó vị trí này thuộc về Việt Nam từ tháng 12/2017.

Xếp sau Thái Lan và Việt Nam lần lượt là Malaysia (thứ 116), Indonesia (122), Philippines (136), Singapore (151), Myanmar (163), Campuchia (179), Lào (187), Brunei (189) và Timor Leste (198).

Tính từ đầu năm 2025, Malaysia thăng tiến mạnh nhất khi tăng 15 bậc. Xếp sau là Singapore và Philippines tăng 10 bậc, Thái Lan (4) và Lào (3). Trong khi đó, Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Timor Leste giảm một bậc từ đầu năm, sau là Campuchia (2) và Brunei (4).

Tiền vệ Thái Lan Thanawat (số 16) mừng bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 trong trận thắng Sri Lanka 4-0 ở lượt năm bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Colombo Racecourse, Sri Lanka ngày 18/11/2025. Ảnh: ThailandNT.

Trong năm nay, Indonesia không tạo được cú bứt phá như năm 2024, dù thi đấu với các đối thủ mạnh tại vòng loại ba và bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á. Malaysia giữ thành tích bất bại, khi thắng bảy và hòa một ở các trận chính thức tính điểm, trong đó có thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6.

Vị trí số một thế giới sau năm 2025 thuộc về Tây Ban Nha. Xếp sau là Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức và Croatia.

Bảng thứ bậc FIFA ra mắt lần đầu vào tháng 12/1992, và thường được cập nhật sau khoảng một đến hai tháng. Mỗi đội tuyển được tính điểm dựa trên hệ số quan trọng của trận đấu. Các trận giao hữu theo lịch FIFA chỉ có hệ số 10, còn các trận Asian Cup trước tứ kết là 35, sau tứ kết là 40. Bên cạnh kết quả trận đấu, công thức còn phụ thuộc vào cách tính kết quả kỳ vọng, được hiểu là chênh lệch sức mạnh giữa hai đội. Nếu hai đội có thứ bậc trên bảng FIFA trước đó càng xa thì đội xếp thấp hơn sẽ được cộng càng nhiều điểm khi thắng, trừ càng ít điểm khi thua.

Bảng thứ bậc FIFA không phải thước đo tuyệt đối để khẳng định sức mạnh và vị thế của đội tuyển. Nhưng nó quan trọng, vì được xem là căn cứ xếp hạt giống ở vòng loại và VCK các giải thuộc hệ FIFA, như World Cup, Asian Cup.

Lợi thế này được thể hiện ngay ở vòng play-off liên lục địa World Cup 2026 có sáu đội tuyển từ châu Á, châu Phi, châu Đại dương, Nam Mỹ và Bắc Trung Mỹ. Sáu đội chia làm hai nhánh để tranh hai vé. Theo đó, hai đội tuyển xếp cao trên bảng FIFA là đại diện châu Á là Congo (56) và Iraq (58) đã tránh được thi đấu trận đầu tiên.

Hiếu Lương