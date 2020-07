Việt Nam quan tâm tình hình Hong Kong

Việt Nam khẳng định tình hình Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, mong đặc khu phát triển thịnh vượng, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

"Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình Hong Kong. Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ chính sách 'một quốc gia, hai chế độ' của Trung Quốc, Luật Cơ bản Hong Kong và các quy chế liên quan của Hong Kong", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong họp báo chiều nay.

Bà Hằng cho biết các vấn đề liên quan đến Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc. "Việt Nam mong muốn tình hình Hong Kong được ổn định và phát triển thịnh vượng", người phát ngôn nói thêm.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trong họp báo hôm nay. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Chính quyền Hong Kong ngày 30/6 công bố luật an ninh mới, được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thông qua trước đó. Luật này hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Mỹ và một số nước phương Tây đã thể hiện sự bất bình với luật an ninh Hong Kong, cho rằng luật này có nguy cơ gây suy yếu mức độ tự trị cao của Hong Kong, đồng thời tác động tiêu cực đến sự độc lập tư pháp và pháp trị tại đặc khu.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng luật an ninh chỉ nhắm vào "số ít" phần tử đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời đảm bảo sự ổn định, phát triển thịnh vượng và lâu dài cho đặc khu.

Hàng nghìn người Hong Kong hôm 1/7 xuống đường biểu tình phản đối luật an ninh và yêu cầu Bắc Kinh rút lại luật. Cảnh sát sử dụng vòi rồng, hơi cay để giải tán đám đông và bắt ít nhất hai người vi phạm luật mới.

Vũ Anh